Investitionen in die „Havenwelten“ haben das Verhältnis unter den Schwesterstädten verbessert. Doch Unstimmigkeiten bleiben. (Christian Kosak)

Es ist ein Stoff, aus dem Theaterstücke gestrickt werden: Da sind zwei Schwestern namens Bremen und Bremerhaven. Sie hassen und sie lieben sich, sie streiten und vertragen sich. Sie können nicht ohne und nicht miteinander. Es gibt so viele Gemeinsamkeiten wie Animositäten, so viele Abhängigkeiten wie Vorurteile, auf beiden Seiten. Beiden ist klar, dass sie sich mit ihren Kabbeleien selbst das Leben schwer machen, da sie gemeinsam andere, ganz massive Probleme quälen, aber sie können nicht davon lassen.

Sicher, die Schwestern stehen nicht alleine da. Es gibt auch andere Städtefeindschaften, die mit Hingabe gepflegt werden: zwischen Frankfurt und Offenbach, Mainz und Wiesbaden, Magdeburg und Halle, Düsseldorf und Köln. Allerdings nehmen es beispielsweise die Rheinländer – ganz anders als die Bremer – mit Humor. Man piesackt sich meist mit einem Augenzwinkern und auf Augenhöhe, Köln ist größer, Düsseldorf schnieker und Landeshauptstadt.

Im Zwergenland Bremen stellte sich die Frage nie, welche Gemeinde administratives Zentrum des Gebildes sein sollte. Im Selbstverständnis der Bremer ist Bremerhaven durchaus eine Art Anhängsel. Nicht nur wegen der Einwohnerzahl, gerne wird auch auf die Entstehung Bremerhavens verwiesen: 1827 sicherte sich Bremen durch Bürgermeister Johann Smidt ein Gelände an der Außenweser, um einen Hafen zu bauen. Die Entstehungsgeschichte nach bremischer Lesart unterschlägt, dass Bremerhaven auch aus Geestemünde besteht, mit deutlich älteren Wurzeln.

Bremerhavens Häfen sind von nationaler Bedeutung

Dennoch sind im Laufe der vergangenen 190 Jahre einige böse Worte gefallen. Zitiert sei hier nur der Satz von Senator Wilhelm Fritze (1781-1850), der sich offenbar über Generationen in die Gehirne gebrannt hat: „Das Hauptgeschäft muss hier bleiben, und wenn dann von unserem wohlbesetzten Tisch hin und wieder ein Knochen abfällt, an dem die Leute in Bremerhaven nagen wollen, so mag man ihnen das gönnen.“

Das ist hochnäsig, zweifellos, obwohl man Fritze unrecht tut, wenn man ihn darauf beschränkt, beteuert Konrad Elmshäuser, Leiter des Staatsarchivs. Er sei kein eingebildeter Pfeffersack gewesen, im Gegenteil, er habe sich für die Interessen der Bremerhavener eingesetzt, im Auswanderergeschäft, das einige Bremer gerne für sich reklamiert hätten, samt der Einnahmen selbstverständlich.

Und womöglich sind diese Bemühungen symptomatisch: Die Häfen von nationaler Bedeutung, auf die alle Bremer gerne mit Stolz verweisen, liegen vor allem in Bremerhaven. Sie sind zwar in stadtbremischem Besitz, aber ein pulsierendes Herz für Bremens Wirtschaft insgesamt. Jahrelang wurden in den Häfen Superlative produziert.

Verhältnis hat sich durch Ausbau der Häfen entspannt

Dieser Erfolg sowie entsprechende Investitionen in den Ausbau der Häfen haben dazu geführt, dass sich das Verhältnis der Schwesterstädte in den vergangenen Jahren eher ent- als anspannte. Auch der Bau der „Neuen Havenwelten“ mit Klima- und Auswandererhaus, Mediterraneo und Atlantic-Hotel Sail City gilt als Zeugnis aus Beton, Stahl und Stein für die Bereitschaft des Senats und einiger Investoren, finanzielle Bemühungen in Bremerhaven zu kon­zentrieren.

In den Jahren zuvor schielten die Bremerhavener voller Neid nach Bremen, wo dank des sogenannten Investitionssonderprogramms ein Vorhaben nach dem anderen Wirklichkeit wurde, letztlich nicht alle ­erfolgreich, aber einige. Erst dann war Bremerhaven dran, obgleich sich dort soziale Probleme kulminieren und dem Land Bremen regelmäßig Negativ-Schlagzeilen bescheren. Die Fusion der Handelskammer Bremen und der IHK Bremerhaven – eine schwere Geburt, heißt es, und vor einigen Jahren für so wahrscheinlich gehalten wie die finanzielle Gesundung Bremens – galt als vielversprechender Vorbote weiteren Zusammenwachsens.

Selbst der Begriff Landespolizei wurde in den Koalitionsvertrag aufgenommen – bis heute folgenlos. Der Sonderstatus Bremerhavens, der ihr das Prädikat „freieste Kommune der Welt“ eingebracht hat, erlaubt diese Beharrlichkeit, eine Art von zivilem Ungehorsam, um der großen Schwester die Stirn bieten zu können. Fakt ist, dass Bremen die deutlich größere Stadt ist (selbst wenn man Bremen-Nord gedanklich abtrennt, den Teil Bremens, der sich ähnlich vernachlässigt fühlt wie Bremerhaven) und sich daraus gewisse Rechte ableiten.

Ein Senat ohne Bremerhavener ist undenkbar

Tatsache ist auch, dass es eine ganze Reihe von festen Verabredungen gibt, denen ein Bremerhaven-Proporz zugrunde liegt, und bei denen eher großzügig als kleinkariert verfahren wird. Ein Senat ohne Bremerhavener ist undenkbar. Wer auf Landesebene Karriere machen will, kann das kaum ohne den Segen aus Bremerhaven. In Fraktionen und Parteien gilt eine Bremerhavener-Quote, in der Bürgerschaft sind Bremerhaven rein rechnerisch (sofern die jüngsten Einwohner-Erhebungen stimmen) mehr Mandate zugedacht als der Stadt eigentlich zustünden.

Warum auch nicht? Kleinere Geschwister haben es schwerer. Selbst wenn die Bremer ihre Übermacht nicht zur Schau stellen, ist sie allgegenwärtig. In der Diskussion um den Offshore Terminal Bremerhaven, kurz OTB, tritt sie zutage. Abgesehen von jeglicher Expertise über die Notwendigkeit des OTB (als ob das im Lande Bremen in der Vergangenheit stets Maßstab gewesen wäre): Die Bremer mögen ihn den Bremerhavenern vielleicht gönnen. Die gelegentlich doch etwas herablassende Großmütigkeit endet indes, wenn das nötige Geld an anderer Stelle fehlen könnte.

Desolate Finanzlage trübt das Verhältnis

Es ist die desolate Finanzlage, die das geschwisterliche Verhältnis erneut getrübt hat und in den nächsten Jahren wahrscheinlich trüben wird, trotz fester Vereinbarungen zur Geld- und Mangelverteilung. Es mag sogar sein, dass bei einer Umfrage in zwei Jahren (vor dem für 2020 erwarteten Geldsegen) noch mehr Bremerhavener dafür plädieren, sich mitsamt ihrer Stadt mit Niedersachsen zu vereinen.

Vor einigen Tagen sprachen sich 51 Prozent der (knapp 300) befragten Bremerhavener dafür aus. Das darf indes eher als ein Ja zu Niedersachsen als ein Nein zu Bremen gewertet werden. Es gibt enge Verflechtungen ins niedersächsische Umland, die Pendlerquote ist extrem hoch.

Glücklicherweise wurde auf eine Frage verzichtet, die einen größeren Keil zwischen die Städte hätte treiben können: Wie viele Bremer wären dafür, dass das Land ausschließlich Bremerhaven Niedersachsen überlässt, natürlich ohne stadtbremische Häfen? Es soll Bremer geben, die Oldenburg besser kennen als Bremerhaven. Nichts gegen Oldenburg, aber wie sonst im Leben gilt auch hier: Es wäre viel gewonnen, wenn man sich sein Urteil aus eigener Anschauung bildete.