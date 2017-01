Am Donnerstag wurden 139 Polizeianwärter vereidigt. (Christina Kuhaupt)

Im Beisein von Innensenator Ulrich Mäurer (SPD), Polizeipräsident Lutz Müller und Harry Götze, Direktor der Ortspolizeibehörde Bremerhaven, sind am Donnerstag 139 Jungpolizisten in der Oberen Rathaushalle vereidigt worden. Es ist der größte Jahrgang seit Bestehen des Studiengangs.

„Eine Laufbahn bei der Polizei ist ganz offenbar beliebt. Trotz unserer Sicherheitslage – oder vielleicht auch gerade deswegen“, sagte Mäurer. Denn für viele sei der Dienst bei der Polizei nicht nur Beruf, sondern Berufung. Das sei in den Bewerbungsgesprächen deutlich geworden. Für viele junge Menschen ist die Arbeit bei der Polizei ein Traumjob.

Die Männer und Frauen waren aus 1823 Bewerbern ausgewählt worden. Wie der Innensenator freute sich auch Jochen Kopelke, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP), über die gestiegenen Bewerberzahlen. Noch im vergangenen Jahr habe man mit 1700 Bewerbungen einen Tiefstand verzeichnen müssen. Zwar sei der Polizeidienst enorm vielseitig, der Nachwuchs müsse sich aber auch auf die Schattenseiten des Berufs einstellen. Das Risiko, im Einsatz verletzt zu werden, sei gestiegen, der Respekt gegenüber den Polizisten habe spürbar abgenommen, so Kopelke.

Deutsche wünschen sich mehr Polizei

Bei der Bereitschaftspolizei seien vor allem die Arbeitszeiten ein Problem. „Momentan haben die Kollegen von sechs Wochenenden nur eins frei“, erläuterte Kopelke. Die Zuschläge könnten darüber nur wenig hinwegtrösten: „An einem Sonnabend bekommen die Beamten gerade einmal 77 Cent mehr pro Stunde. Das ist einfach zu wenig“, so Kopelke. Es sei zwar lobenswert, dass die Zahl der Anwärter angehoben worden sei, nun müsse die Polizei aber auch mit entsprechend mehr Gerät ausgestattet werden. Schon jetzt fehle es in der Ausbildung an Fahrzeugen. „Da muss der Innensenator nachbessern“, fordert Kopelke. Zusätzliche Sicherheitswesten seien zwar bestellt worden, bei der Lieferung gebe es allerdings Probleme. Wann die Westen bei der Polizei ankommen, sei unklar. Mit dem Thema Schutzwesten wird sich dem Vernehmen nach auch die Bremer Innendeputation in ihrer nächsten Sitzung beschäftigen.

Laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts You-Gov wünschen sich die Menschen in Deutschland mehr Personal bei der Polizei. Das sagen drei Viertel der Befragten. 61 Prozent sprechen sich zudem für eine bessere Ausrüstung der Polizei aus.

96 Männer und 43 Frauen hat die Bremer Polizei eingestellt, ihr Studium an der Hochschule für Öffentliche Verwaltung haben die Anwärter bereits im Oktober begonnen. 23 von ihnen haben einen Migrationshintergrund. An sie richtete Mäurer im Rathaus das Wort: „Noch haben wir viel zu wenige von Ihnen bei der Polizei. Aber wir brauchen Sie dringend als Brückenbauer und Vorbilder, denen Jugendliche aus Ihrem Umfeld nacheifern können.“ Nach Bewerbern mit ausländischen Wurzeln hatte die Polizei gezielt gesucht.

"Ihre wichtigste Waffe ist das Wort"

Ein guter Polizist zeichnet sich laut Mäurer durch Menschenkenntnis, kommunikative Fähigkeiten, Selbstbewusstsein, Fingerspitzengefühl, Selbstbeherrschung und Zivilcourage aus. „Ihre wichtigste Waffe wird das Wort sein“, sagte der Innensenator.

In Zeiten von internationalem Terrorismus und wachsender Kriminalität gehört der Beruf des Polizisten in Deutschland weiterhin zu den beliebtesten Berufen. Das belegen diverse Studien. Mäurer kann aber auch die Sorgen mancher Eltern und Freunde der Polizeianwärter nachvollziehen. In Deutschland sei es bereits zu fünf Anschlägen gekommen, zehn hätten die Sicherheitsbehörden gerade noch verhindern können. Bremen sei, was die Zahl der Salafisten angehe, „überdurchschnittlich hoch belastet“. Vor diesem Hintergrund sprach sich Mäurer dafür aus, die Videoüberwachung in Bremen auszubauen und sogenannten Gefährdern elektronische Fußfesseln anzulegen. Menschen ohne Aufenthaltsrecht, die von den Sicherheitsbehörden als gefährlich eingestuft werden, müssten künftig leichter in Abschiebehaft genommen werden können als bisher. Über diese Vorhaben sei er in engen Gesprächen mit seinen Kollegen im Innenministerium, so Mäurer.

Bremen plant, die Anzahl der Polizeianwärter weiter zu erhöhen. Im November wird es noch enger im Rathaus – dann sollen 160 neue Polizisten vereidigt werden.