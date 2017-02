Die Flüchtlingsunterkunft Kapitän Dallmannstrasse in Blumenthal. Ohne den Zuwachs in den vergangenen zwei Jahren, wäre der Stadtteil um 1,6 Prozent geschrumpft. (Christian Kosak)

Die Stadt ist im vergangenen Jahr um 5700 Einwohner gewachsen, das entspricht etwa einem Prozent. Die Einwohnerzahl stieg vor allem in Vegesack und Blumenthal, aber auch in Hemelingen, Gröpelingen und Huchting. Das geht aus aktuellen Zahlen des Bremer Melderegisters hervor. Das Wachstum entstand nicht nur in 2016, sondern auch im Vorjahr vor allem durch Flüchtlinge.

Die Stadtteile, die besonders stark wuchsen, sind zugleich die Stadtteile, die besonders viele Flüchtlinge aufgenommen haben. In den genannten Stadtteilen kamen auch im Verhältnis zu ihrer vorherigen Einwohnerzahl und im Vergleich zum stadtweiten Durchschnitt überproportional viele ausländische Bewohner hinzu.

Bremen ist in seinen Randgebieten gewachsen

Auffallend ist in jedem Fall: Bremen ist seit 2014 vor allem in seinen Randgebieten gewachsen. Das dürfte laut den Bevölkerungsexperten Tom Lecke-Lopatta und Annett Schröder aus der Baubehörde vor allem daran liegen, dass einerseits dort viele Plätze in Flüchtlingsheimen entstanden, und andererseits viele Flüchtlinge nach ihrer Zeit im Übergangswohnheim dort eine eigene Wohnung fanden. Damit prägen die Standorte der Flüchtlingswohnheime auch die Stadtentwicklung, sagt Lecke-Lopatta.

Weil 2015 die Zeit des großen Flüchtlingszuzugs begann, lassen sich die jetzigen Einwohnerzahlen gut mit 2014 vergleichen. 2015 kamen innerhalb eines Jahres mehr als 10.000 Menschen neu in die Stadt. 2016 sank der Zuzug, es kamen nur noch rund 2500 Geflüchtete nach Bremen.

Sichtbar wird anhand der Zahlen des Melderegisters: Ohne den Zuwachs aus dem Ausland wäre Bremen zuletzt leicht geschrumpft, im vergangenen Jahr um rund 3400 Einwohner. Die Zahl der deutschen Bevölkerung ging leicht zurück, um 0,5 Prozent. Der Zuzug von Flüchtlingen kompensierte vielerorts den Einwohnerrückgang.

Ohne den Zuzug wäre Bremen geschrumpft

Deutlich ist das zum Beispiel in Bremen-Nord zu beobachten. Dieser Stadtbezirk, und dort vor allem Vegesack und Blumenthal, erlebte zuletzt einen besonders großen Zuzug von Flüchtlingen. Blumenthals Bevölkerung wäre ohne diesen Zuwachs in den vergangenen zwei Jahren um 1,6 Prozent geschrumpft. So stieg stattdessen die Einwohnerzahl seit 2014 um 4,9 Prozent. Auch Huchting, Hemelingen oder die Vahr wären ohne den ausländischen Zuwachs leicht geschrumpft und sind nun stattdessen Stadtteile, die wachsen.

Im Zuzug sieht Stadt­planer Tom Lecke-­Lopatta eine Chance. (Frank Thomas Koch)

Stadtplaner Tom Lecke-Lopatta sieht darin Potenzial für Bremen: „Stadtteile, die Einwohner verlieren, können Chancenquartiere sein“, sagt er. Häufig werde ein hoher Ausländeranteil in einem Stadtteil gleichgesetzt damit, dass dies ein sozial schwacher Stadtteil sei, kritisiert er.

Als Gegenbeispiel führt er die Entwicklung im Bremer Osten an: „Migranten haben vor zehn Jahren Tenever stabilisiert, Tenever ist heute kein Problemgebiet mehr, Sauberkeit, Lebensgefühl und sozialer Zusammenhalt dort haben sich verbessert.“

Viele Einwanderer wollen den sozialen Aufstieg

Migranten seien häufig ehrgeiziger als manche deutsche Sozialleistungsempfänger, sagt der Stadtplaner: „Es muss einem gar nicht bange werden, wenn viele Migranten in einem Stadtteil dazu kommen. Viele Einwanderer wollen den sozialen Aufstieg – es ist dann oft eher schwierig, diejenigen unter den Zuwanderern, die beruflich aufgestiegen sind, später auch in ihrem alten Quartier zu halten, damit sie sich dort weiter engagieren.“

Lecke-Lopatta verweist zudem darauf, dass der Bezirk Bremen-Nord zwar viele Flüchtlinge hinzubekommen habe, zuvor aber zum Teil einen geringeren Ausländeranteil gehabt hätte als der Durchschnitt im Bremer Stadtgebiet. Zuvor wurde diskutiert, ob Bremen-Nord bei der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen übermäßig eingespannt wurde. Politiker aus dem Bremer Norden beklagen immer wieder, der Bezirk sei ohnehin „abgehängt“.

Die Ortsamtsleiter von Vegesack und Blumenthal nehmen den Zuwachs sportlich: „Wir haben rund 1000 Plätze für Flüchtlinge im Stadtteil“, sagt Vegesacks Ortsamtsleiter Heiko Dornstedt. „Bevölkerungswachstum ist grundsätzlich positiv, wir sind gut gerüstet und haben hier eine ausgeprägte Willkommenskultur. Befürchtungen mancher Anwohner wegen der Gründung der neuen Erstaufnahme in der früheren Vulkan-Zentrale haben sich nicht bestätigt.“

Handlungsbedarf bei der Infrastruktur

Dornstedt benennt aber auch, was sein Stadtteil braucht: „Bei der Infrastruktur muss hier noch einiges passieren, Schulen und Kitas brauchen bessere Ausstattung, und uns fehlen mehr als 100 Kita-Plätze.“

Bei Kitas und Schulen sei sein Stadtteil noch unterversorgt, sagt auch Blumenthals Ortsamtsleiter Peter Nowack. „Da müssen wir uns sehr strecken.“ Doch es sei einiges in Planung: Drei neue Kitas entstünden derzeit in Blumenthal. Nowack gibt sich optimistisch: „Es sind große Herausforderungen, aber wir schaffen das schon.“

Mehr als 565.000 Einwohner waren zuletzt nach Angaben des Einwohnermeldeamtes in Bremen gemeldet. So viele Menschen wurden zuletzt Ende der 1970er-Jahre in der Stadt gezählt.

In den Neunzigern ging die Bevölkerung zurück und stieg erst seit der Jahrtausendwende langsam wieder an. Die hier genannten Werte für 2016 beruhen auf Zahlen des Einwohnermelderegisters, die von Bremer Statistikern noch bearbeitet werden sollen, bevor sie später regulär veröffentlicht werden.