90 Millionen Euro an Außenständen haben sich aufgetürmt, wohl auch, weil sich die einzelnen Dienststellen beim Umgang mit ihren Schuldnern nicht an die vom Senat gesetzten Spielregeln halten. Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) will diesen Zustand nicht länger hinnehmen. Sie hat ein Konzept für ein professionelleres Forderungsmanagement entwickelt, das der Senat voraussichtlich diesen Dienstag beschließen wird.

Das Papier für die Senatorenrunde liegt dem WESER-KURIER vor. Darin wird unverblümte Kritik am zu laxen Umgang mit Außenständen in einigen Senatsressorts geübt – auch an dem Umstand, dass sich das Gesamtvolumen offener Rechnungen in den vergangenen Jahren deutlich erhöht hat, obwohl Bremen das Geld bitter nötig hätte. Standen Bürger, Unternehmen und sonstige juristische Personen 2010 noch mit rund 60 Millionen Euro beim bremischen Fiskus in der Kreide, so waren es zum Stichtag 31. Juli dieses Jahres knapp 90 Millionen.

Ein nicht näher bezifferter Teil der rund 108 000 Einzelforderungen ist offenbar akut von Verjährung bedroht. „Das Ausfallrisiko steigt immens an“, heißt es in Linnerts Vorlage. Als „besonders kritisch“ wird die Tatsache bewertet, dass ein erheblicher Teil der Außenstände bereits seit Jahren in den Büchern steht und sich in der Höhe nicht verändert hat.

Rechtswidrige Mahnsperren

Linnerts Vorlage macht keine Aussagen dazu, in welchen Bereichen sich besonders viele Miesen angehäuft haben. Inhaltlich geht es um das gesamte Spektrum von vorgestreckten Unterhaltszahlungen über Steuerschulden bis hin zu nicht zurückgezahlten Gerichtskostenvorschüssen. Bei der Ursachenforschung hat eine Projektgruppe des Finanzressorts einen Missstand besonders herausgearbeitet: das „fortgesetzte rechtswidrige Setzen von Mahnsperren“.

Gemeint ist, dass die einzelnen Fachbehörden das Mahnverfahren gegenüber Schuldnern unterbrechen können. Der Vorgang wird in der Behörden-EDV dann mit einem entsprechenden Vermerk versehen, wie etwa „Widerspruchsverfahren läuft“. Oder auch einfach nur: „Verfügung durch Sachbearbeiter“. Eigentlich hatte der Senat bereits 2014 angeordnet, dass die Behörden solche Mahnsperren nicht mehr nach eigenem Gutdünken setzen dürfen. Nur in Ausnahmefällen sei dies zulässig.

„Dieser Vorgabe wurde ausweislich der zahlenmäßigen Entwicklung offensichtlich nicht gefolgt“, lautet die ernüchternde Feststellung in Linnerts Senatsvorlage. Ende Juli war über die Hälfte der Forderungen mit einer Mahnsperre versehen.

Behörden laufen Schuldnern nicht hinterher

Warum? Auf Nachfrage erklärt Linnerts Sprecherin Ulrike Bendrat, über die Gründe könne nur gemutmaßt werden. Fakt sei aber – und diese Feststellung lässt aufhorchen –, „dass eine mit einer Mahnsperre behaftete Forderung keinen weiteren ,Arbeitsaufwand‘ verursacht und, soweit eine zeitnahe und regelmäßige Überprüfung nicht erfolgt, auch zukünftig nicht verursachen wird“.

Anders gesagt: In manchen Behörden wird es als eher lästig empfunden, Schuldnern hinterherzulaufen. In der Senatsvorlage wird allerdings darauf verwiesen, dass man die senatorischen Behörden in diesem Punkt nicht alle über einen Kamm scheren kann. Es gebe sowohl Dienststellen, die bei der Rechnungsstellung schnell und konsequent verfahren, als auch solche mit hohen Außenständen und einer „unkontrollierten Zahl von Mahnsperren“.

Programm aus drei Stufen

Karoline Linnert will das Problem nun in drei Stufen angehen. Zunächst will sie sich dem Bestand an Altforderungen zuwenden. Eine Arbeitsgruppe („Task Force“) aus drei bis fünf Mitarbeitern ihrer Behörde soll sich die schon länger ruhenden Fälle aus den verschiedenen Senatsressorts vornehmen und prüfen, was im Einzelfall noch zu holen ist. Dann wäre auch klar, welche Beträge möglicherweise endgültig abgeschrieben werden müssen. Der Forderungsbestand wäre so bereinigt und anschließend besser zu kontrollieren.

Auch auf organisatorischem Gebiet sieht die Finanzsenatorin Handlungsbedarf. Gegenwärtig legen die einzelnen Senatsressorts in der Buchführungs-Software SAP für ihre Schuldner (Debitoren) eigene Vorgänge an – oft auch für jedes neu erstellte Kassenzeichen im Verfahren, und zwar unabhängig davon, ob der Schuldner schon debitorisch erfasst wurde.

Dadurch fehle eine „zuverlässige Konzernsicht“ auf die Gesamtheit der Geldflüsse, heißt es in der Senatsvorlage. Für ein praktikables Forderungsmanagement sei deshalb eine vereinheitlichte Erfassung im SAP „ein entscheidender Faktor“.

„Gesamtes Forderungsmanagement aus einer Hand leisten“

Anzusiedeln wäre diese zentrale und transparente Debitorenbuchhaltung aus Linnerts Sicht bei der Landeshauptkasse (LHK). Hierin besteht der dritte Schritt ihres Reformprozesses. Die LHK soll zugleich die alleinige Kompetenz für das Setzen und Aufheben von Mahnsperren erhalten. Endziel ist, „das gesamte bremische Forderungsmanagement aus einer Hand“ zu leisten.

Für die Umsetzung des Konzepts wird der Senat an diesem Dienstag voraussichtlich eine Staatsräte-Lenkungsgruppe einrichten. „Wir strengen uns an, unsere Rechnungsstellung zu modernisieren – verlässlich, zeitnah und regelbasiert mit einem einheitlichen Verfahren. Bei 90 Millionen Euro Außenständen ist da noch Luft nach oben“, weiß die Finanzsenatorin.