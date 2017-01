Diese Fahrzeuge könnten bald in Bremen zu sehen sein: Ein autonom fahrender Kleinbus bei einer Testfahrt in Berlin-Schöneberg. (dpa)

Die Stadt hat sich um ein EU-Modellprojekt beworben, in dem automatisch fahrende Busse, die wie Personen-Kabinen auf vier Rädern aussehen, getestet werden sollen. Michael Glotz-Richter, Referent für nachhaltige Mobilität im Ressort, spricht derzeit in Washington in einer OECD-Expertenrunde unter anderem mit Vertretern des US-Verkehrsministeriums und Daimler über das Thema. Sein Kollege Jens Tittmann, Sprecher des Verkehrsressorts, ist zuversichtlich, was das „CityMobil2“-Projekt angeht: „Ich bin sehr, sehr guter Dinge, dass Bremen den Zuschlag erhält.“

Vor allem in den Stadtrandlagen wie in Borgfeld, Vororten von Huchting, im Bremer Norden oder Bremerhaven könnten die autonomen Busse mit sechs bis acht Plätzen ausprobiert werden. In einer ersten Phase sollen laut Sprecher Tittmann die Wagen ohne Fahrgäste auf die Probe gestellt werden. Das liegt daran, dass die Kleinbusse richtig programmiert werden müssen. Die Technik müsse zum Beispiel sicher zwischen Kleinkind und Müllsack auf der Straße unterscheiden können. Es handele sich um hochkomplexe Prozesse: Zwar sei es möglich, dass die Busse durch das Navigationssatellitensystem GPS zentimetergenau an die Bordsteinkante fahren, aber sie müssen auf eine sich ändernde Umgebung eingestellt werden.

Stewart statt Fahrer

Anfangs werden die Minibusse nicht ohne Fahrer unterwegs sein, und auch später werde der Echtbetrieb nur mit menschlicher Begleitung möglich sein. Statt eines Fahrers werde ein Stewart an Bord sein, der im Notfall eingreifen könne. Den größten Teil soll das System aber selbst übernehmen: Die Steuerung erfolgt über GPS, Hindernisse sollen per Radar erkannt werden, und aus einer Zentrale wird der Bus per Video überwacht. Für eine Fahrt mit den autonomen Bussen müssen die Insassen allerdings etwas Geduld beweisen – sie fahren nur zwölf Kilometer pro Stunde. Ihr Einsatzgebiet wird also eher die Tempo-30-Zone als die Hauptverkehrsstraße.

Für die Testphase müsste in Bürgerversammlungen mit den Menschen gesprochen und viel Überzeugungsarbeit geleistet werden, um eine Akzeptanz für die Fahrzeuge zu schaffen. „Es ist erst einmal eine Grundlagen-Forschung“, so Tittmann. Wenn die Behörde eine Zusage für das Projekt bekomme, arbeite man mit den Top-Städten zusammen. Es sei nur logisch, dass Bremen als eine der beim Radverkehr europaweit führenden Städte sich an solch einem Projekt beteilige.

Es sei eine Chance, Randbezirken einen Anschluss an den bestehenden Personennahverkehr zu ermöglichen. „Bis die ersten selbstfahrenden Busse durch die Innenstadt rollen, dauert es noch 20 bis 30 Jahre“, so Tittmann. Das sei ein Generationenprojekt. Busfahrer müssten sich in einer hochkomplexen Innenstadt also nicht um ihren Job sorgen. In anderen europäischen Städten werden die Minibusse bereits eingesetzt.