Bremens Bürgermeister Carsten Sieling. (dpa)

Bremens Regierungschef Carsten Sieling (SPD) hat sich enttäuscht über den Fortgang der Gespräche über die im Grundsatz vereinbarte Neuregelung der Bund-Länder-Finanzen geäußert. "Was bislang vorgelegt wurde, ist leider noch weit entfernt von der Einigung im Kanzleramt und gefährdet das ehrgeizige Ziel, bis zur Bundestagswahl die Neuregelungen im Bundestag zu beschließen", sagte Sieling der Deutschen Presse-Agentur in Bremen.

Bund und Länder hatten sich am 14. Oktober im Kanzleramt auf einen neuen Finanzpakt geeinigt. Im Gegenzug für jährliche Hilfen von gut 9,52 Milliarden Euro soll der Bund mehr Kompetenzen erhalten - etwa bei Fernstraßen, Steuerverwaltung oder Investitionen in Schulen. Zuletzt hatten die Länder aber die Pläne von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) für mehr Kompetenzen des Bundes als Gegenleistung blockiert. An diesem Donnerstag treffen die Ministerpräsidenten in Berlin mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zusammen.

Die Ministerpräsidenten hätten am 14. Oktober gemeinsam mit der Bundesregierung einen klaren Beschluss gefasst, betonte Sieling. Dabei habe das Bundesfinanzministerium den Auftrag gehabt, die darin enthaltenen Verabredungen in Gesetzesform zu bringen und entsprechende Vorschläge zu machen. "Ich bin davon ausgegangen, dass man in Berlin schon deutlich weiter ist", so Sieling. (dpa)