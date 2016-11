Der Blick von oben in die neue Markthalle. (Karsten Klama)

Um kurz vor elf Uhr am Sonnabendmorgen können es einige Besucher gar nicht erwarten, endlich in Bremens neue Markthalle vorzudringen. Sie wollen sehen, was in den vergangenen Wochen in dem ehemaligen Gebäude der Bremer Bank am Domshof entstanden ist und ob das der Ort sein könnte, der die Bremer Innenstadt belebt.

Was sie im Inneren des Gebäudes finden, gefällt den meisten ziemlich gut. Rund 20 Stände haben für den großen Eröffnungstag ihre Produkte vorbereitet: von neu interpretierter Hausmannskost, Tapas und spanischen Spezialitäten hin zu Eis, Cake-Pops und ausgefallenen Popcorn-Sorten oder Weihnachtsdekoration. Unter den Anbietern sind aber auch Stände, die klassische Marktprodukte verkaufen, wie etwa Biofleisch.

Lange Tischen sollen ein Ort zum Austauschen werden

Zwischen den einzelnen Verkaufsbuden stehen immer wieder lange Tafeln, an denen sich die Besucher zum Austausch und Essen treffen können. Dort sitzen auch Hans-Günther und Monika Heidorn. Sie sind gekommen, um ihre Tochter und den Schwiegersohn bei ihrer Geschäftsidee zu unterstützen. Sie leiten das „Lütt Köök Huus“, das kleine Kochhaus. „Wir haben in den vergangenen Tagen ja schon die ganzen Bauarbeiten mitbekommen“, sagt Monika Heidorn. „Es ist toll zu sehen, was nun daraus geworden ist.“ Ihnen gefällt, was hier im Herzen der Stadt entstanden ist. „Ich kann mir gut vorstellen, dass man sich in Zukunft hier zum Frühstück oder Mittagessen verabredet“, sagt Hans-Günther Heidorn.

Das hofft auch ihre Tochter Claudia Peters. Zusammen mit ihrem Mann und zwei anderen Geschäftspartnern hat sie ihren Laden im Viertel aufgegeben und will nun in der Markthalle Acht neu durchstarten. Sie wollen Gäste mit neu interpretierter Hausmannskost begeistern. Zur Eröffnung servieren sie unter anderem eine Kartoffel-Sauerkrautsuppe mit Quitten-Kompott oder eine Grünkohlquiche. Die Preise bewegen sich meist zwischen vier Euro und 7,50 Euro. Wichtig ist dem Team, auch mit anderen Anbietern der Markthalle zusammenzuarbeiten. „Das ist ja auch ein bisschen der Gedanke des Konzepts“, sagt Peters. So würden sie ihr Fleisch beispielsweise von „Bioland“ beziehen, die ihre Ware nur einige Meter weiter anbieten.

Obwohl die Betreiber die Halle beheizen, beschweren sich gerade im Eingangsbereich viele Besucher über die Kälte – es ist dort fast so frisch wie draußen auf dem Weihnachtsmarkt. Das liegt daran, dass die Eingangstür durch den großen Ansturm fast durchgehend offen steht und auch noch ein richtiges Dach fehlt. Das soll sich aber bald ändern, verspricht Mirjana Boric, die das Konzept für die Markthalle gemeinsam mit ihrem Mann, dem Bremer Bauunternehmer Thomas Stefes, entwickelt hat. „Im Januar kommt ein neues Dach“, sagt sie. Auch der Eingangsbereich soll weiter verschönert werden, allerdings immer am Wochenende, sodass die Kunden und Mieter möglichst wenig von den Bauarbeiten mitbekommen sollen. Zufrieden ist die Unternehmerin trotzdem. „Wir sind froh, innerhalb der kurzen Zeit so viel geschafft zu haben und dass wir den Termin halten konnten“, sagt Boric.

Selbstgebastelte Weihnachtsgeschenke

Katja Schmidtmeyer und ihre Kinder Roselotte und Felix stören sich wenig an der Kälte. „So etwas gehört auch ein Stück weit zu einer Markthalle dazu“, sagt Katja Schmidtmeyer. Sie liebt es, in anderen Metropolen wie Lissabon oder Barcelona durch solche Markthallen zu stöbern und dort mittagzuessen. „Es ist toll, dass jetzt auch Bremen so etwas hat. Das macht uns noch mehr zu einer Großstadt mit Flair.“ Gemeinsam mit ihren Kindern bastelt sie in der Keramikwerkstatt Dünenbrand gerade an einigen Weihnachtsgeschenken. Die Keramikwerkstatt erreicht man über eine Treppe, die auch die Verbindung zum Warenhaus Manufactum darstellt. Sohn Felix will auf eine Schale für seinen Vater einen Brokkoli brennen lassen und erhofft sich damit einen Lacher unterm Weihnachtsbaum. „Er hasst nämlich Brokkoli“, sagt der 14-Jährige und lacht.

Besonders auffällig in der neuen Markthalle ist die Showküche. Dort sollen in regelmäßigen Abständen Kochevents für die Besucher stattfinden. Zum Start am Sonnabend macht die Berliner „Krautbraut“, wie Cathrin Brandes sich selber nennt, mit Freiwilligen Sauerkraut. Dafür schneiden, kneten und stampfen die Teilnehmer gemeinsam in ihrem Kraut herum und füllen es anschließend in die Einmachgläser. „Eigentlich ganz einfach. Vielleicht mache ich das jetzt auch häufiger zu Hause selbst“, sagt Heidrun Schwarz, die mit ihrer Freundin aus Fischerhude gekommen ist, um sich die neue Markthalle anzusehen. „Das macht Bremen auf jeden Fall noch ein Stück liebenswerter“, sagt Jaqueline Dieckmann.

Einzig der große Kiefert-Pavillon steht noch etwas verloren in der Mitte der Markthalle. Für ihn ist bisher noch kein Mieter gefunden worden. Der soll nun über eine Ausschreibung gesucht werden – wann dort jemand seinen Verkauf startet, kann Boric noch nicht sagen. Das Interesse dafür sei aber groß. Fest stehe aber: Wurst wird dort in Zukunft nicht mehr verkauft.

Die Markthalle Acht, Domshof 8-12, ist dienstags, mittwochs, freitags und sonnabends von 10 bis 20 Uhr und donnerstags von 10 bis 22 Uhr geöffnet.