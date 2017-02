Mario Carlo Stara von der Bremer Aidshilfe sagt: Wir wussten von der Liste nichts. Sonst hätten wir längst interveniert. (Christina Kuhaupt)

Wer mit Hepatitis oder HIV infiziert ist und regelmäßig in Kontakt mit der Polizei kommt, der wird in einer Datenbank erfasst. Das macht die Bremer Polizei so, und zwar seit Auskunft eines Pressesprechers bereits seit Jahren. Mario Carlo Stara von der Bremer Aidshilfe ist empört: Die Beratungsstelle wusste davon nichts. „Es ist skandalös, dass so eine Liste geführt wird“, sagt der Sprecher der Aidshilfe. Er sagt: So eine Liste schaffe nur eine Scheinsicherheit. Denn diejenigen, von denen eine besonders hohe Ansteckungsgefahr ausgehe, könne die Liste gar nicht erfassen.

Derzeit stehen 148 Straftäter mit einer HIV- oder einer Hepatitis-B- oder C-Infektion auf der Liste der Bremer Polizei, die niedersächsische Polizei hat nach Auskunft des Innenministeriums derzeit rund 4500 infizierte Personen gespeichert. Grundlage dafür ist das Bundeskriminalamt-Gesetz, das es erlaubt, personenbezogene Daten zu sammeln. Diese Daten zu erfassen, haben Bund und Länder gemeinsam beschlossen, auch die Innenministerien waren nach Auskunft einer Sprecherin des Bundeskriminalamtes (BKA) daran beteiligt.

"So eine Liste führt zu Diskriminierung"

„Eine Speicherung bestimmter Krankheiten von Straftätern dient nicht der Stigmatisierung der Betroffenen, sondern dem Schutz der Polizistinnen und Polizisten in Bremen“, sagt Polizeisprecher Nils Matthiesen. „Wir haben regelmäßig Fälle, bei denen unsere Mitarbeiter angespuckt werden.“ Und in manchen Fällen werde Blut übertragen. Wenn Polizeibeamte die Personalien etwa eines Schlägers oder eines Ladendiebs aufnehmen und diese an die Zentrale zur Überprüfung weitergeben, dann erfahren sie von dort auch, wenn diese Person mit HIV oder Hepatitis infiziert ist. Das betreffe Straftäter, die schon mehrfach mit der Polizei zu tun hatten, sagte Matthiesen. Und diese Betroffenen informierten meist selbst über ihre Krankheit. Niedersächsische Polizisten erhalten den Hinweis auf eine Ansteckungsgefahr mittels Computer, das hatte die „Neue Osnabrücker Zeitung“ in ihrer Mittwochsausgabe berichtet.

„So eine Liste führt zu Diskriminierung, auch wenn es nicht so gemeint ist“, sagt Mario Carlo Stara von der Bremer Aidshilfe. Er findet die Liste der Polizei nicht akzeptabel. Zum einen aus Datenschutzgründen: „Das geht sehr in das Privatleben der Menschen.“ Und zum anderen sei die Liste „völlig irrsinnig“. Sie führe Menschen auf, die von ihrer Krankheit wissen und in Behandlung sind. Und genau diese Personen seien nicht mehr ansteckend. „Die Polizei sollte sich mehr um diejenigen sorgen, die infiziert sind und es nicht wissen“, sagt Stara. Hochrechnungen zufolge sind das in Deutschland rund 18 000 Menschen. Sie seien ansteckend, weil sie noch nicht behandelt würden. Besonders ansteckend seien Menschen in den ersten Wochen und Monaten nach der Infektion. Und die erfasse die Liste der Polizei nicht. „Wenn man schon solch eine Liste führt, dann muss sie zumindest Sinn machen“, sagt Stara.

Er hat schon mehrere Polizisten beraten, manche kommen für einen HIV-Schnelltest zur Aidshilfe. Zum Beispiel, wenn sie bei einer Messerstecherei selbst mit einem Messer verletzt wurden, an dem schon Blut klebte. Stara findet, die Polizei sollte grundsätzlich vorsichtig sein, statt eine bestimmte Personengruppe zu diskriminieren. Und fügt hinzu: „Es gehört einiges dazu, sich mit HIV anzustecken.“ Und auch bei Hepatitis sei das Infektionsrisiko über Speichel gering. Eine Gefahr bestehe nur bei einer sehr hohen Viruslast und bei einem Austausch von viel Speichel.

Erschreckende Unwissenheit

Stara ärgert besonders, dass wegen so einer Polizeimaßnahme die Bevölkerung beunruhigt werde. Und das, obwohl HIV schon seit vielen Jahren sehr gut behandelbar sei. „Das ist kontraproduktiv zu dem, was wir in den letzten 30 Jahren an Präventionsarbeit geleistet haben.“ Die Unwissenheit der Polizei zu diesem Thema erschrecke ihn.

Der Arzt Kaj Svensson führt eine Schwerpunktpraxis für HIV-Infizierte in Bremen. Wenn jemand glaubt, sich mit dem HI-Virus angesteckt zu haben, sei es wichtig, dass er 24 bis 72 Stunden nach dem Blutaustausch im Krankenhaus eine sogenannte Postexpositionsprophylaxe macht. Er bekommt Medikamente, die davor schützen sollen, dass der Virus, der übertragen wurde, zur Infektion führt. Eine hundertprozentige Sicherheit biete das aber nicht.

Nach Auskunft einer Sprecherin des Bundeskriminalamtes (BKA) ist die Information über eine Ansteckungsgefahr, die von einem Straftäter ausgeht, einer von mehreren personenbezogenen Hinweisen, die dem Schutz der Betroffenen und der Eigensicherung von Polizisten dienen sollen. Andere personenbezogene Hinweise sind zum Beispiel „bewaffnet“, „Betäubungsmittelkonsument“, „Freitodgefahr“ oder „gewalttätig“. Diese Hinweise seien ergänzende Informationen und zur Beurteilung der jeweiligen Lage und Gefahr nötig.

Seit Dezember gibt es mit Zustimmung aller Bundesländer und des Bundes beim Landeskriminalamt (LKA) Nordrhein-Westfalen eine Arbeitsgruppe zum Thema. Experten überprüfen, in welchen Fällen der Hinweis Ansteckungsgefahr vergeben wird. Das sagte ein Sprecher des LKA. Die Arbeitsgruppe will die medizinische Expertise des Robert-Koch-Instituts berücksichtigen. Ein Ergebnis soll im Herbst vorliegen.