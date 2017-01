Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Innere Sicherheit Bremer CDU fordert Einsatz von Fußfesseln

Jan Oppel

Die Bremer CDU will islamistische Gefährder stärker unter Druck setzen und fordert in einem Antrag an die Bürgerschaft den Einsatz elektronischer Fußfesseln zu ermöglichen. Es sei wichtig, die Aufenthaltsorte möglicher Straftäter zu kennen, heißt es in dem Papier, das die CDU am Mittwoch öffentlich machte.