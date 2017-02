Der Mini am Spieß sorgte für viel Schmunzeln auf der Messe. Der Autorohbau dreht sich wie über einem Grill. (Frank Thomas Koch)

Eines der skurrilsten Ausstellungsstücke auf der „Bremer Classic Motorshow“ ist der Mini-Cooper am Grill, den der „Mini Fun Club Smile“ für die Messe gebaut hat. Ein Autorohbau dreht sich über einem Grill, der aus schwarzem Schaumstoff und einer Lichterkette besteht. Daneben stehen zwei Mini-Cooper, die die Mitglieder des Clubs mit Zähnen, Augen und Besteck verschönerten. In einem Fass daneben stehen die bereits fertig gegrillten Autoteile, zu denen die Mitglieder als Gewürze Altöl und Altessig servieren.

„Die Messe ist der Auftakt für die Oldtimer-Saison in Deutschland“, sagt Projektleiter Frank Ruge. 660 Aussteller präsentieren von Freitag bis Sonntag um die 1000 Fahrzeuge in den Messehallen. Knapp 45.000 Besucherinnen und Besucher aus zwölf Nationen sind dabei. „Dieses Jahr zeigen wir in der Sonderausstellung den VW Karmann Ghia“, sagt Ruge. Von dem Osnabrücker Erfolgsmodell steht auf der Motorshow nicht der Serientyp, sondern die Konzeptstudie, die Wilhelm Karmann 1953 ohne das Wissen der Wolfsburger entwerfen ließ.

Der damalige VW-Chef Heinrich Nordhoff war von dem Modell so überzeugt, dass er Karmann den Auftrag zur Serienentwicklung gab. „Vielen ist das Modell aus der Konzeptstudie nicht bekannt. Die Menschen sind dankbar etwas zu sehen, das sie nicht kennen“, sagt Ruge. „Unser Konzept ist es, Motorräder und Autos zusammen zu bringen, die man sonst nicht sieht.“ Derzeit erwachten die Oldtimer-Fans aus einem Winterschlaf. Für sie sei die Motorshow wie Weihnachten. „In den Gängen sieht man viele glänzende Augen“, sagt er. „Jeder Besucher erinnert sich über die verschiedenen Autos an Stationen in seinem Leben: den ersten Freund oder die Hochzeit.“

Nachts oder frühmorgens, wenn noch keine Besucher da sind, geht Ruge durch die Hallen und sieht sich die Fahrzeuge an. Dieses Jahr ist sein persönliches Highlight der Mini-Cooper am Spieß. Interessant sei, dass es den „Mini am Spieß“ tatsächlich gab. „Die Karre wurde auf einen Spieß gesteckt, um von allen Seiten entrostet oder lackiert zu werden“, sagt Peter Knodel. „Wir wollten etwas Verrücktes bauen. Jedes Jahr überlegen wir uns für die Motorshow ein neues Thema.“ Fast genauso erhalten wie bei seiner Auslieferung 1967 in Potsdam im US-Bundesstaat New York ist der Buick Le Sabre. In den 1970er Jahren wurde er professionell eingelagert und fährt daher heute noch mit den ersten Reifen und einer nahezu unberührten Originalausstattung.

Der Buick Le Sabre 67er ist noch im Originalzustand. Er wurde 1967 im Staat New York ausgeliefert. (Frank Thomas Koch)

Im Fahrerbereich können drei Menschen nebeneinandersitzen, wie gemacht für die breiten Highways der USA. Wie eine Ente restauriert wird, zeigen die „2CV Freunde-Bremen & umzu“ am Beispiel von drei Enten an ihrem Clubstand. „Die 1969er Kasten-Ente stand die letzten 25 Jahre in einer Scheune in Frankreich“, sagt Axel Hübener. Nun warte sie darauf, dass Michael Ludewig sie restauriert. Im Gegensatz zu Hübener, der lieber mit einer seiner acht Enten fährt, liebt Ludewig es, an den Autos herumzubasteln. „Wenn man selbst restauriert, weiß man, was man hat“, sagt er. „Ich habe Spaß am Schrauben und zu sehen, was am Ende dabei heraus kommt.“ Für die Ente aus dem Jahr 1969 ist es schwer, Ersatzteile zu bekommen. Deshalb ist Ludewig viel auf Oldtimer-Messen unterwegs. Neben dieser restaurierungsbedürftigen Ente zeigt der Club eine völlig tranchierte Ente, die sich zurzeit inmitten einer aufwendigen Restaurierungsphase befindet. Das dritte Auto, das sie präsentieren, ist eine wieder aufgebaute und völlig restaurierte Ente. Der Club möchte damit zeigen, dass es kein Zauberwerk ist, eine Ente wieder zum Leben zu erwecken.

Direkt ins Auge springt der Messestand der „Edelbronx‘l Zündkatzen“ aus Hauenstein kurz vor der deutsch-französischen Grenze: Pinker mit Konfetti bedeckter Boden, schwarze und pinke Lampions. Der aus sieben Frauen bestehende Mofaclub räumt bei den jährlichen Rennen in ihrer Heimat regelmäßig ab. 2013 gründeten sie ihren eigenen Club. „Wir sind sieben Stunden nach Bremen gefahren. Es ist eine sehr bekannte und internationale Messe“, sagt Katrin Graf alias „Katz“. „Wir waren erstaunt, dass wir bei den Rennen so erfolgreich waren. Dabei hatten wir vorher mit Mofas gar nichts am Hut und es waren nur Männer da, die mit ihren Mofas 120 Stundenkilometer fahren.“

Michael Ludewig von den 2CV Freunde-Bremen & umzu in einer Original-Ente. (Frank Thomas Koch)

Die Frauen wollten das Ganze entschleunigen und lustiger gestalten. Die getunten Maschinen der Männer können bei den Rennen nur wenige Runden fahren, die Mofas der „Edelbronx’l Zündkatzen“ halten dagegen 80 Runden durch. „Wir haben uns für die Mofas entschieden, weil wir sie selber reparieren können und die entschleunigte Fahrt mit 25 km/h sehr reizvoll finden“, sagt Graf. „Dadurch können wir die Natur um uns herum noch wahrnehmen.“ Die Mofas sind aus den Jahren 1950 bis 1980. Dies mache den Reiz aus, findet sie. Sie seien wie alte Ladies – zickig, aber zu bändigen.