Türkische Polizisten stehen vor dem Hauptquartier der Polizei in Istanbul. (dpa)

Darüber hinaus soll laut der Zeitung ein mutmaßlicher Dschihadist aus Hamburg festgenommen worden sein. Interpol soll auf der Suche nach den beiden Männern gewesen sein. Um ihre Identität zu verschleiern, unterzogen sich die Männer einer Haartransplantation, heißt es weiter.

Die türkischen Sicherheitsbehörden schließen nicht aus, dass die Männer auf den Weg nach Europa waren, um dort einen Anschlag zu verüben.

Offenbar besteht auch ein Zusammenhang zum inzwischen verurteilten Harry S. Gemeinsam sollen sie sich vor gut zwei Jahren dem Daesch angeschlossen haben.

60 mutmaßliche Daesch-Anhänger in Ankara festgenommen

Darüber hinaus hat die türkische Polizei in der Hauptstadt Ankara 60 mutmaßliche Anhänger der Terrormiliz Daesch festgenommen. Die meisten von ihnen seien keine türkischen Staatsbürger, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntag. Auch in der Metropole Istanbul und im westtürkischen Izmir seien Razzien durchgeführt worden.

Die türkische Führung macht den Daesch für zahlreiche Terroranschläge im Land verantwortlich. Der Daesch bekannte sich zudem zu dem Angriff in der Silvesternacht auf den Club Reina mit 39 Toten. Der Hauptverdächtige befindet sich in Polizeigewahrsam.

Die türkische Armee kämpft seit August im Nachbarland Syrien gegen den Daesch. Anadolu berichtete am Sonntag, die türkische Luftwaffe habe in den vergangenen 24 Stunden Luftschläge in der nordsyrischen Region Al-Bab geflogen. 33 Daesch-Kämpfer seien "neutralisiert" - also getötet, verletzt oder gefangen genommen - worden. (wk/dpa)

Der WESER-KURIER verwendet den Begriff "Islamischer Staat" nicht, weil diese Terrorgruppe weder religiös motiviert noch ein Staat ist. Wir sprechen wie ihre Gegner von Daesch.