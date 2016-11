Der Bremer Fernsehpreis zeichnet besondere Leistungen im Regionalfernsehen aus. (Radio Bremen)

Die Jury des Bremer Fernsehpreises hat in der Kategorie "Beste Sendung" das Programm "Hallo Niedersachsen" des NDR für die Berichte über die Absage des Fußball-Länderspiels Deutschland gegen die Niederlande vom 17. November 2015 ausgezeichnet. Alle Beteiligten hätten sich nicht in Spekulationen verloren, sondern souverän Fakten geliefert, hieß es zur Begründung am Freitag.

In der Kategorie "Beste Moderatorin/Bester Moderator" wurde Martina Eßer vom WDR ausgezeichnet. Sie zeige in ihren Texten Haltung, und ihre Pausen setze sie gekonnt mit viel Sinn für Dramaturgie, so die Jury unter Vorsitz von ARD-Moderator Frank Plasberg.

Erstmals wurde in diesem Jahr das beste Wetterstück gekürt. Der Preis ging an den "MDR Sachsenspiegel" für das "Zwiebelwetter" (MDR-Autor Steffen Hengst). Begründung: "Wir haben alle was von diesem Zwiebelversteher aus der Oberlausitz. Und deshalb gehört der genau so ins Regionalfernsehen."

In der Kategorie "Worauf wir besonders stolz sind" gab es zwei Gewinner: "Fit für Olympia" (rbb) und "Windspiel, Maintower" (hr). In der Rubrik "Der einzelne Beitrag vom Tag für den Tag" gewann "Verwirrung um angeblich toten Flüchtling" (Abendschau vom 27. Januar 2016/rbb). Der Jury-Sonderpreis ging an "Auch du kannst singen! - Das Chor-Experiment" vom 24. März 2016 (SWR).

Radio Bremen zeichnet im Namen der ARD mit Unterbrechungen seit 1974 herausragende Leistungen und Innovationen im Regionalfernsehen aus. Der Bremer Fernsehpreis gilt inzwischen als maßgebliche Auszeichnung für regionale deutschsprachige Fernsehprogramme. (dpa/lni)