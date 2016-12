Laut Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt konnten viele verabredete Maßnahmen erfolgreich greifen. (Frank Thomas Koch)

Der kommunale Klinikverbund Gesundheit Nord (Geno) macht Fortschritte bei seiner wirtschaftlichen Neuausrichtung und der Verringerung seines Defizits. Im zu Ende gehenden Jahr werden die vier Häuser in Mitte, Ost, Nord und Links der Weser voraussichtlich ein Minus von 8,7 Millionen Euro eingefahren haben. In den vergangenen Jahren war das negative Jahresergebnis noch deutlich zweistellig, und auch für 2016 hatte der Wirtschaftsplan zunächst ein Minus von 13 Millionen Euro prognostiziert.

Allerdings ist ein Gutteil des Defizitabbaus durch finanzwirtschaftliche Einmaleffekte erzielt worden, nicht durch strukturelle Verbesserungen in Medizin, Pflege und Verwaltung. Wie es um die Geno steht, beschreibt der aktuelle Sanierungsbericht für den Klinikverbund, mit dem sich der Senat am Dienstag befasst hat.

Eingeschlagenen Kurs fortsetzen

Der Bericht zeige, „dass viele Maßnahmen, die verabredet sind, erfolgreich greifen“, kommentiert Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt die Entwicklung. „Wir müssen nun den eingeschlagenen Kurs fortsetzen, damit der Klinikverbund weiterhin hohe Qualität in der Versorgung anbieten kann.“

Aus dem Bericht geht unter anderem hervor, dass sich die Patientenzahlen zurzeit überplanmäßig entwickeln. Es stehen 560 Behandlungsfälle mehr zu Buche, als ursprünglich kalkuliert. Auch einige Maßnahmen zur Senkung der Sachkosten greifen offenbar. Erste Erfolge gibt es auch im Bemühen, Verwaltungsbeschäftigte der Geno zu einem Wechsel in Bremer Behörden zu motivieren.

Allerdings müsse der Klinikverbund seine Bemühungen auf vielen Feldern steigern, fordert Quante-Brandt. „Einige Projekte weisen noch zeitliche Verzögerungen auf“, heißt es in einer Stellungnahme der Senatorin, die der Senat am Dienstag verbreitete.

Der Sanierungsbericht

Im Sanierungsbericht, der dem WESER-KURIER vorliegt, werden die noch nicht abgestellten Mängel klar angesprochen. Beispiel: Die Personalkosten werden am Jahresende laut Prognose um 2,8 Millionen Euro über Plan liegen. Eine wesentliche Ursache hat die Politik, die die Geno ständig zum Sparen anhält, selbst verursacht – nämlich durch den Beschluss, die Rechtsmedizin des Landes am Klinikum Mitte zu belassen, sodass der dort geplante Abbau von sieben Vollzeitstellen, davon vier im ärztlichen Dienst, nicht realisiert wird. Überhaupt: die Personalkosten.

Der Sanierungsbericht weist aus, dass die Pro-Kopf-Kosten für Ärzte und Verwaltungsbeschäftigte an den Geno-Häusern deutlich über dem Niveau vergleichbarer deutscher Krankenhäuser liegen. Kostet etwa ein Arzt die Geno im Schnitt jährlich rund 125.000 Euro, so sind es im Bundesschnitt etwa 114.000. Bei den Pflegekräften ist der Abstand in dieser Hinsicht sehr viel geringer.

Einige Projekte verzögern sich

Kritisch bewertet das Gesundheitsressort des Senats auch, dass sich einige Projekte, von denen man sich langfristige Einsparungen erhofft, weiter verzögern. Genannt werden in einem internen Papier für den Senat unter anderem der Aufbau von Zentren für die Sterilgutversorgung sowie für Anästhesie und Intensivmedizin.

An der schon vor einiger Zeit beschlossenen Profilbildung für die vier Geno-Häuser will man konsequent festhalten. Als wichtigster Baustein gilt dabei der Standort an der St.-Jürgen-Straße, der vor allem in den Disziplinen Onkologie, Neurologie, Traumatologie und Kinderheilkunde Spitzenmedizin anbietet.

Bremen-Ost soll seinen geriatrischen Schwerpunkt in Verbindung mit der Früh-Reha ausbauen, Gleiches gilt für die dort ansässige Psychiatrie und das Lungenzentrum. Das Klinikum Bremen-Nord wird als „Regionalversorger“ für den Norden und die angrenzenden Landkreise beschrieben, ebenfalls mit einem Akzent auf Geriatrie. Das Klinikum Links der Weser bildet weiterhin das Herz-, Gefäß- und Geburtszentrum des städtischen Krankenhausverbundes.