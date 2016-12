Statt 250 Teilnehmer, kamen am Ende etwa 60 Kurden zu der Demonstration auf dem Hillmannplatz. (Christina Kuhaupt)

Auf dem Hillmannplatz haben nach Angaben der Polizei am Sonnabendnachmittag etwa 60 Bremer Kurdengegen die Politik des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan demonstriert. Mit Transparenten wollten die Teilnehmer auf die vielen Verhaftungen der vergangenen Wochen aufmerksam machen, bei denen in der Türkei mehrere Politiker der pro-kurdischen Partei HDP festgenommen wurden.

Außerdem protestierten sie gegen die Isolationshaft von PKK-Führer Abdullah Öcalan. Die Veranstaltung begann mit einer Schweigeminute für die Opfer der Anschläge in der Türkei, anschließend wechselten sich die Teilnehmer an einem Mikrofon ab und schilderten die Lage in der Türkei, wie sie sie sehen. „Erdoğan zensiert alles und jeden, der nicht seine Auffassung von Demokratie vertritt“, sagte einer der Teilnehmer. Um auf die Lage der Kurden aufmerksam zu machen, gab es in den vergangenen Wochen immer wieder Demonstrationen in Bremen.

Protest fiel kleiner aus als gedacht

Der Aufmarsch am Sonnabend fiel jedoch kleiner aus, als erwartet. Eigentlich sollten etwa 250 Unterstützer über die Knochenhauerstraße zum Brill ziehen, aufgrund der geringen Teilnehmeranzahl blieb die Gruppe aber auf dem Hillmannplatz und beendete ihren Protest bereits nach einer Stunde. Zwei 18 und 46 Jahre alte Männer riefen nach Polizeiangaben verbotene PKK-Parolen und verstießen damit gegen Beschränkungen des Stadtamts. Gegen sie wird nun wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz ermittelt.

Eine weitere kurdische Interessengemeinschaft hatte sich zudem im Bremer Viertel versammelt. Gegen 15 Uhr kamen nach Angaben der Polizei etwa 80 Personen zu einem einstündigen Aufzug zusammen, um den „Tag der kurdischen Flagge“ zu begehen. Er endete am Ziegenmarkt und verlief friedlich.