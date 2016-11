Das Landgericht hat alle Hände voll zu tun. (dpa)

Denn für sie gilt die sogenannte Sechsmonatsfrist – spätestens sechs Monate nach seiner Inhaftierung muss der Beschuldigte vor Gericht stehen, sonst kommt er auf freien Fuß.

Haftsachen haben daher höchste Priorität bei der Terminvergabe. Und am Landgericht werden derzeit praktisch nur noch solche Fälle verhandelt. „Trotzdem ist die Lage extrem angespannt“, sagt Thorsten Prange, Vorsitzender Richter und Sprecher des Landgerichts. „Die Zahl der eingegangenen Haftsachen ist seit eineinhalb Jahren so hoch wie nie.“

Abhilfe soll jetzt die Einrichtung einer weiteren Strafkammer mit drei Richtern leisten. Auf die Frage, woher diese Richter kommen, bleibt Thorsten Prange vage. „Das Justizressort wird uns hierbei unterstützen. Es hat uns personelle Verstärkung zugesagt.“

Zahl der Eingänge ist gestiegen

Zwei Entwicklungen machen dem Landgericht zu schaffen. Zum einen ist die Zahl der Eingänge deutlich gestiegen. 151 neue Fälle waren es in diesem Jahr bis Ende September. Die Vergleichszahlen der beiden letzten Jahre bis Ende September lauten: 138 (2015) und 108 (2014). Zum anderen ist auch die Zahl der Haftsachen unter den Eingängen angestiegen.

2014 waren es insgesamt 57, ein Jahr später 58 und 2016 bislang bereits 66, erklärt Prange. „Und darunter sehr umfangreiche Sachen etwa zur organisierten Drogenkriminalität oder zu internationalem Menschenhandel. Selbst bei den Wirtschaftsstraftaten hatten wir extrem komplexe Haftsachen.“

Hinzu kommen aufwendige Verfahren, wie etwa der Brand bei Harms am Wall oder vor allem das Beluga-Verfahren gegen den Reeder Niels Stolberg. Allein für den Beluga-Prozess ist eine von den mit je drei Richtern besetzten sieben Strafkammern des Landgerichts für zwei Jahre komplett freigestellt worden. Dies alles habe zu einer derart hohen Belastung der übrigen Kammern geführt, dass „in dieser Phase eine Verstärkung notwendig ist, um alle Haftsachen fristgerecht verhandeln zu können“, sagt Thorsten Prange.

Wie die geplante neue Strafkammer daran beteiligt wird, könne derzeit noch nicht gesagt werden, so der Sprecher des Landgerichts. Sie werde aber in jedem Fall dazu beitragen, dass Haftsachen fristgerecht abgearbeitet werden können. „Und dann müssen wir natürlich auch an die Nichthaftsachen ran“, betont Prange. Die mussten zuletzt wegen der Priorität der Haftsachen zurückstehen. Einige bereits seit Jahren.

Vorzeitige Entlassung von Untersuchungshäftlingen

Gebannt scheint durch die neue Kammer die Gefahr einer vorzeitigen Entlassung von Untersuchungshäftlingen, die auch zwei besonders spektakuläre Fälle dieses Jahres hätte betreffen können: Den wegen Mordes angeklagten Motorradfahrer, der einen älteren Mann totgefahren hat und traurige Berühmtheit erlangte, weil er seine nächtliche Raserei durch Bremens Innenstadt mit einer Helmkamera filmte, um die Tour ins Internet zu stellen.

Sowie den Autofahrer, dem die Staatsanwaltschaft versuchten Totschlag vorwirft. Er soll mit seinem Pkw einen Jugendlichen angefahren haben und – statt sich um den lebensgefährlich verletzten Jungen zu kümmern – weitergefahren sein.

Beide Angeklagte befinden sich seit Mitte des Jahres in U-Haft. Bei beiden endet die Sechsmonatsfrist im Dezember. Noch gebe es für beide Prozesse keinen Termin, sagt Thorsten Prange. „Aber wir werden die Frist einhalten. Die Gefahr einer Entlassung besteht nicht mehr.“