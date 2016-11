Terézia Mora. (Peter von Felbert)

Mora wird für ihren Erzählband „Die Liebe unter Aliens“ geehrt, der laut Jury „mit Nüchternheit und Emphase gleichermaßen das Innenleben der Figuren zu Panoramen der Seele ausfaltet“. Mora porträtiere Menschen „an den Bruchstellen ihrer Existenz“ und zwar „sprachmächtig und mit Sinn für Rhythmus und Melodie“.

Terézia Mora wurde 1971 im ungarischen Sopron geboren und lebt seit 1990 in Berlin. Sie gilt als eine der wichtigsten neuen Stimmen der deutschen Literatur und hat bereits einige Preise eingesammelt, darunter 2013 den Deutschen Buchpreis für ihren Roman „Das Ungeheuer“. Ihr literarisches Debüt gab sie 1999 mit dem Erzählband „Seltsame Materie“, für den sie den Ingeborg-Bachmann-Preis erhielt.

Den mit 6000 Euro dotierten Förderpreis erhält bei der Preisverleihung am 23. Januar 2017 im Rathaus Senthuran Varatharajah. Der Autor wurde 1984 in Sri Lanka geboren und studierte Philosophie, evangelische Theologie und Kulturwissenschaft in Marburg, Berlin und London. Varatharajah kann als literarischer Shooting-Star gelten: Er nahm 2014 an den 38. Tagen der deutschsprachigen Literatur teil, ohne zuvor etwas veröffentlicht zu haben, und wurde prompt mit dem 3Sat-Preis geehrt. Die Bremer Jury ihn für seinen Debütroman „Von der Zunahme der Zeichen“ aus, in dem „ein junger Mann aus Sri Lanka und eine junge Frau aus dem Kosovo von ihren Herkunftswelten und ihrer Ankunft in Deutschland erzählen und eine Forschungsreise in ihre neue Sprache unternehmen.“

Der Bremer Literaturpreis wird seit 1954 von der Rudolf-Alexander-Schröder-Stiftung vergeben und ist einer der ältesten und renommiertesten Literaturpreise Deutschlands. Seit 1977 wird auch ein Förderpreis vergeben, der seit 2005 von der ÖVB – Öffentliche Versicherung Bremen finanziert wird.