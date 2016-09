Wann es auf dem Bahnhofsvorplatz weitergeht, weiß keiner so genau. (Frank Thomas Koch)

Seit rund um die Grube die Erde abgesackt ist, ruhen die Arbeiten an dem 100-Millionen-Projekt. Der Streit zwischen Implenia und dem Bauherrn, der Hamburger Achim-Griese-Treuhandgesellschaft, dreht sich um die Ursachen der Probleme und darum, mit welchen Mitteln verhindert werden kann, dass sie wieder auftreten. Nach der Kündigung will Griese nach eigener Aussage den Tiefbau selbst übernehmen und Subunternehmen engagieren, die dafür teilweise bereits für Implenia tätig waren.

„Wir haben unterschiedliche Auffassungen, was in Zukunft zu tun ist“, sagte am Mittwoch Griese-Geschäftsführer Ulf Wachholtz. Die Zeit für solche Auseinandersetzungen gebe es aber nicht mehr. „Baugruben haben eine begrenzte Lebenszeit“, so Wachholtz, „wir müssen fertig werden.“ Mit Implenia werde nun diskutiert, wer die Schäden zu tragen habe. „So weit sind wir aber noch nicht, unser Fokus liegt klar auf der Baugrube.“

Implenia bedauerte in einer Stellungnahme die Entscheidung von Griese. „Trotz intensiver Bemühungen konnten wir den Bauherrn vom Konzept der technischen Lösung des Problems mit einem hohen Sicherheitsniveau nicht überzeugen“, so das Unternehmen. Die Setzungen im Umfeld der Baugrube seien in ihrer Größenordnung und weiträumigen Ausdehnung unerwartet gewesen. Implenia habe sich bei den Arbeiten an die Planung des Bauherrn gehalten und bis zum Dienstag den Auftrag erfüllt. Das Unternehmen wolle sich trotz der Trennung weiter konstruktiv einbringen.