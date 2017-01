Bleibe auf Zeit: Am Rembertiring 49 bietet die Innere Mission Obdachlosen eine Notunterkunft, es gibt Einzel- und Doppelzimmer. (Frank Thomas Koch)

Immer mehr Menschen in Bremen müssen in Notunterkünften und günstigen Hotel- und Pensionszimmern untergebracht werden, weil sie ihre Wohnung verloren haben und keine neue finden. Im Jahr 2011 brachte das Amt für soziale Dienste noch etwas mehr als 1000 Menschen pro Jahr in solchen Zimmern unter, um zu verhindern, dass sie auf der Straße landen.

Im vergangenen Jahr waren es mehr als 1600 Menschen. Derzeit sind die Notunterkünfte fast vollständig ausgelastet. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage der Fraktion der Linken zur Versorgung wohnungsloser Menschen hervor.

Unterbringungszahlen besorgniserregend hoch

„Die Unterbringungszahlen sind besorgniserregend hoch, das ist eine drastische Zunahme“, sagt Linken-Politikerin Claudia Bernhard, Fraktionssprecherin für Wohnen. Sie ist mit der Antwort des Senats nicht ganz zufrieden, weil der nicht auf die Zahl der Wohnungslosen eingeht, sondern nur die Zahl der Unterbringungen nennt.

Sie lasse aber auf eine gestiegene Dunkelziffer bei den Obdachlosen schließen. Die Innere Mission schätzt die Zahl der Obdachlosen in Bremen auf 500 bis 600 Menschen. Und Bertold Reetz, der bei der Inneren Mission die Wohnungslosenhilfe leitet, sieht besonders auf einem Gebiet großen Handlungsbedarf: bei günstigem Wohnraum.

Für männliche Wohnungslose gibt es derzeit 72 Plätze in Notunterkünften, für Frauen 14 Plätze. Für drogenabhängige Obdachlose stehen für Männer und Frauen zusammen 55 Plätze zur Verfügung. In den Notunterkünften werde niemand abgewiesen, sagt Reetz.

Es muss Wohnraum geschaffen werden

Bei Bedarf könnte die Innere Mission noch einmal aufstocken. Und es gebe auch Orte, wo die Menschen etwas zu essen bekämen, wo sie sich aufhalten und wo sie duschen könnten. Eine Lösung sei das aber nicht. „Es reicht nicht, immer nur kurzfristig zu denken“, sagt der Leiter der Wohnungslosenhilfe. „Wir müssen Wohnraum schaffen, das ist das eigentliche große Problem.“ Die Menschen bräuchten günstige Wohnungen.

Die 1600 Menschen, die im vergangenen Jahr von Wohnungslosigkeit bedroht waren, haben nicht alle in Notunterkünften übernachtet. Oft mietet das Amt für soziale Dienste Zimmer in günstigen Pensionen und Hotels an. Weil es am günstigen ist, wenn Menschen in eigenen Wohnungen leben statt in Pensions- und Hotelzimmern, sieht der Senat nach eigener Auskunft einen Schwerpunkt darin, mehr Wohnungen zu schaffen, die an Wohnungslose abgegeben werden.

Im Moment reservieren verschiedene Wohnungsgesellschaften dafür rund 50 Wohnungen, außerdem gibt es den Verein Wohnungshilfe, der Wohnungen vermittelt. Zusätzlich hat die Stadt rund 30 Wohnungen zur Verfügung, die sie nach Obdachlosenpolizeirecht (OPR) belegen kann.

OPR-Wohnungen für Obdachlose

Früher hatte Bremen um die 1000 solcher sogenannten OPR-Wohnungen. Die Zentrale Fachstelle Wohnen des Amts für soziale Dienste (ZFW) vermittelte dorthin Menschen, die sich wohnungslos meldeten. Sie unterschreiben nicht selbst einen Mietvertrag, das übernimmt die Stadt, können aber dauerhaft in der Wohnung leben.

Claudia Bernhard findet, die Stadt müsste wieder mehr Wohnungen anmieten, statt vergleichsweise teure Hotel- und Pensionszimmer zu bezahlen. Auch Bertold Reetz wünscht sich wieder mehr OPR-Wohnungen – auch wenn die Innere Mission damals die Strategie der Stadt befürwortete, die Zahl der OPR-Wohnungen zu senken.

Heute wären solche Wohnungen aber eine Möglichkeit, schneller zu helfen, sagt Reetz. „Die Situation hat sich dramatisch verändert.“ Heute sei der Wohnraum in Bremen knapp und die Grenzen nach Osteuropa seien offen. Und auch das mache sich bemerkbar.

Viele Menschen aus Osteuropa sind Obdachlos

Denn ein ungelöstes Problem ist aus seiner Sicht der Umgang mit wohnungslosen Menschen aus Osteuropa. Sie kämen mit dem Wunsch nach einer guten Arbeit, einer Wohnung und einem besseren Leben nach Deutschland. Wenn sie das nicht finden, landen sie auf der Straße. „Das ist ein ungelöstes Problem, und es werden immer mehr“, sagt Bertold Reetz. „Wir müssen uns um diese Menschen kümmern.“

Sie hätten aber keinen Anspruch auf eine von der ZFW vermittelte Wohnung. In den Notunterkünften dürften sie drei Nächte verbringen, aber das sei keine Lösung, besonders in einem kalten Winter.

Seit August 2012 hat der Senat drei Wohnraumförderungsprogramme aufgelegt. Nach Auskunft der Baubehörde könnten damit 1800 bis 2000 Sozialwohnungen entstehen. Werden in Bremen neue Sozialwohnungen gebaut, entstehen auch neue Wohnungen für Wohnungslose: Jede fünfte Sozialwohnung darf die ZFW an sie vermitteln. Im vergangenen Jahr waren es 69 Wohnungen. In diesem Jahr sollen 51 hinzukommen, die noch gebaut werden.

Immer weniger bezahlbarer Wohnraum

Jedes Jahr verschwinden aber auch Sozialwohnungen vom Markt, sie verlieren ihren Status und dürfen zu regulären Preisen vermietet werden. „Wir fangen nicht mal das auf, was verloren geht“, kritisiert Linken-Politikerin Claudia Bernhard. „Wenn nun auch noch wie geplant die Schlichtwohnungen wegfallen, wird es für eine bestimmte Zielgruppe sehr schwierig auf dem Wohnungsmarkt, weil es immer weniger bezahlbaren Wohnraum gibt.“

Es brauche Lösungen auf verschiedenen Ebenen, fordert Bernhard. Vor allem müsse mehr getan werden, damit Menschen gar nicht erst obdachlos werden. Es gebe zwar eine Reihe von guten Modellprojekten, aber insgesamt sei das zu wenig.

Und auch in anderen Bereichen müsste Bremen ihrer Meinung nach mehr für Obdachlose tun: Bremen brauche Aufenthaltsräume wie das Café Papagei nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in den Stadtteilen. Und viele Wohnungslose wünschten sich abschließbare Abstellräume, um ihre persönlichen Dinge vor Diebstahl zu schützen.