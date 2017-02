Lebensraum: In diesen Hallen haben rund 400 Menschen mehrere Monate geschlafen, gegessen und gespielt. (Christina Kuhaupt)

Die sechs Hallen stehen noch, aber die Fenster fehlen und bei fünf von ihnen auch die Wände. Blanker Fußboden aus Spanplatten, die Duschcontainer sind abgesperrt, an manchen Türen steht „Defekt, Broken“. Statt Kinder auf Fahrrädern sind immer wieder Bauarbeiter und große Maschinen auf dem Gelände unterwegs. Fast 400 Geflüchtete haben hier am Kaffeequartier gelebt, nun ist keiner mehr da. Nur die Sicherheitsleute noch, die rund um die Uhr die Reste der Notunterkunft bewachen.

Eine Unterkunft nach der anderen

Vor eineinhalb Jahren entstand eine Notunterkunft nach der anderen, Zelte und Container wurden angemietet, Betten in einen leeren Baumarkt und in Turnhallen gestellt, eine ehemalige Tabakfabrik wurde Lebensraum für mehrere Hundert Geflüchtete. Seit Monaten kommen nun schon deutlich weniger im Bundesland Bremen an als damals. Im vergangenen Jahr waren es 3185 Flüchtlinge und Asylbewerber, 2015 waren es noch 10.274. Jeder Fünfte wird in Bremerhaven versorgt. Regelmäßig eröffnet Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) neue Übergangswohnheime, nach und nach werden die Notunterkünfte abgebaut, die Zeltstadt am Kaffeequartier ist eine von ihnen. Ganz aufgeben will die Sozialbehörde sie aber noch nicht.

Die Bauarbeiter am Kaffeequartier haben die Türen sauber aufeinandergestapelt, die Klinken sind abmontiert, die Fenster lehnen eins am anderen daneben. Die mobilen Lüftungsanlagen stehen aufgereiht am Rand des Geländes. Die sechs Leichtbauhallen hat die Sozialbehörde gekauft. Ein Teil soll drei Kilometer weiter wieder aufgebaut werden, in der Herzogin-Cecilie-Allee, für den Notfall. Der andere Teil wird eingelagert, genauso wie die 24 Sanitär- und die sechs Bürocontainer. Anfang des Jahres begann Immobilien Bremen mit dem Abbau, Ende März muss das Gelände geräumt sein, sagt Unternehmenssprecher Peter Schulz.

Aufgeräumt: Bauarbeiter zerlegen die Leichtbauhallen in ihre Einzelteile, damit sie woanders wieder aufgebaut werden können. (Christina Kuhaupt)

Die Sozialbehörde hatte im Herbst und Winter 2015, als die meisten Flüchtlinge in Deutschland ankamen, Probleme, neue Container zu mieten. Deutschlandweit war die Nachfrage enorm, überall mussten aus dem Nichts Flüchtlingsunterkünfte aufgebaut werden. Nach Angaben des Sprechers der Sozialbehörde ist ein Teil der Container und Zelte gemietet, ein anderer Teil gekauft. Alle Zelte seien inzwischen abgebaut und bei den Zeltverleihern eingelagert. „Wenn wieder Bedarf besteht, können wir einen Teil davon wieder zurückrufen“, sagt der Sprecher der Sozialbehörde, Bernd Schneider. Und ein Teil der Notplätze werde weiter vorgehalten, für den Fall, dass die Zahl der Flüchtlinge kurzfristig wieder ansteigt. „Wir brauchen diesen Puffer. Wir versetzen uns damit in die Lage, die Flüchtlinge aufzunehmen, ohne auf Turnhallen zugreifen zu müssen.“

Noch 800 Menschen leben noch in Notunterkünften

Die Behörde könnte Geflüchtete in den Leichtbauhallen unterbringen und auf die eingelagerten Container zurückgreifen. Und nicht nur Dusch- und Toilettencontainer werden aufgehoben: Auch die Betten und die Spinde aus den Notunterkünften werden eingelagert. Sie sollen weiter benutzt werden, zum Beispiel in den neuen Übergangswohnheimen, die in diesem Jahr eröffnen. Die benutzten Matratzen hingegen werden weggeworfen.

Rund 800 Menschen leben noch in neun Notunterkünften, etwas mehr als 300 von ihnen auf dem ehemaligen Vulkan-Gelände in Bremen-Nord. Nach und nach sollen die Menschen in Übergangswohnheime umziehen, sechs Standorte sollen nach Angaben der Sozialbehörde noch vor Ende März aufgegeben werden. Zum Beispiel sollen Ende Februar die letzten 15 Geflüchteten aus dem ehemaligen Max-Bahr-Baumarkt in der Tucholskystraße ausziehen – zeitweise lebten dort 220 Menschen. Trennwände teilten den Baumarkt in mehrere Räume.

Eigentlich sollten Geflüchtete nicht länger als drei Monate in Notunterkünften wohnen, doch das hat nicht geklappt. Es gab zu wenig Übergangswohnheime und die Geflüchteten taten sich schwer, in Bremen eigene Wohnungen zu finden. In den vergangenen beiden Jahren haben nach Behördenangaben rund 2700 Flüchtlinge eine eigene Wohnung gefunden. Die 32 Übergangswohnheime in Bremen bieten Platz für 4200 Geflüchtete, in den Erstaufnahmestellen ist Platz für 2000 Menschen.

Im Laufe des Jahres werden weitere Übergangswohnheime eröffnen. Die Menschen haben dort die Möglichkeit, selbst zu kochen, es gibt Familienzimmer und oft auch Spielplätze vor den Unterkünften. Die Wohnheime sind kleiner als die Notunterkünfte, Geflüchtete sollen sich dort mehr zuhause fühlen, sich im Stadtteil einleben, sich integrieren. Wenn es so bleibt, dass nur noch wenige Flüchtlinge in Bremen ankommen, soll es bald nur noch im Vulkan-Gebäude und in den Leichtbauhallen Notplätze geben. Nicht, weil sie im Moment gebraucht werden. Sondern um gewappnet zu sein, falls in Zukunft doch wieder mehr Geflüchtete in Bremen ankommen.

Die wichtigsten Herkunftsländer

Etwas mehr als ein Viertel der Geflüchteten im Jahr 2016 kam aus Syrien, rund 15 Prozent aus Afghanistan und beinahe ebenso viele aus dem Irak. Aus dem Iran und Eritrea kamen jeweils rund vier Prozent, drei Prozent aus Russland. Dahinter folgen die Herkunftsländer Nigeria (2,45 Prozent), Somalia (2,31 Prozent), Pakistan (1,79 Prozent) und Albanien (1,58 Prozent).