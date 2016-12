Damit Bremens Schüler in Vergleichstests wieder besser abschneiden, hat die Opposition acht Verbesserungsvorschläge formuliert. (dpa)

Es ist eine charmante Idee: Kinder sollen, bevor sie eingeschult werden, verpflichtend ein Jahr in den Kindergarten gehen. Dieses Kindergartenjahr soll beitragsfrei sein und es soll bewirken, dass zum Schulanfang alle Kinder Deutsch sprechen. Ganz neu ist die Idee nicht, aber der CDU ist sie sehr wichtig: „Wenn wir wirklich etwas verbessern wollen, dann müssen wir schon vor der Schule ansetzen mit einem Nachteilsausgleich“, sagt der bildungspolitische Sprecher der Bremer CDU-Fraktion, Thomas vom Bruch. „Wir müssen Kinder in systematischer Weise auf die Schule vorbereiten.“

Bremens Schulen sollen besser werden, darum will sich die CDU kümmern und hat einen Plan für eine so genannte Qualitätsoffensive aufgestellt. Der umfasst acht Verbesserungsvorschläge und das Ziel, sich bildungspolitisch stärker mit Hamburg zu vergleichen. Hamburg sei zwar ein reicheres Bundesland als Bremen.

„Trotzdem kann man gucken, was sie gemacht haben und welche Wirkung das hatte“, sagt vom Bruch. Denn Hamburg habe sich bei Bildungstests in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. In dem Antrag der CDU-Fraktion der Bremischen Bürgerschaft fordert sie den Senat auf, bis Ende April ein Konzept für eine „Qualitätsoffensive im Bildungswesen“ vorzulegen. „Ein ,Weiter so' ist keine Option“, sagt Thomas vom Bruch.

Linke fordern Förderprogramm für den Schulbau

Auch die Fraktion der Linken hat einen Antrag zur Bildungspolitik in der Bürgerschaft eingereicht, Kristina Vogt als Fraktionsvorsitzende hat ihn unterschrieben. Auch die Linke sagt: Ein „Weiter so“ kann es nicht geben. Sie fordert unter anderem ein Förderprogramm für den Schulbau, mehr Sprachförderung in Kitas und Schulen und mehr Lehrer, vor allem in den Schulen der sozial benachteiligten Stadtteile. Und die Linke schreibt: Um die Änderungen zu finanzieren, sei es unabdingbar, die noch vorhandenen Spielräume zur Neuverschuldungsobergrenze zu nutzen. Für 2016 lägen die bei 130 Millionen Euro.

Anlass ihres Antrags ist bei beiden Oppositionsparteien auch das schlechte Abschneiden Bremens beim jüngsten IQB-Bildungstest. Bei dem deutschlandweiten Bildungsreport, der das Lernniveau von Schülern der neunten Klassen vergleicht, landeten Bremens Schüler in vier von fünf getesteten Bereichen auf dem letzten Platz: beim Lese- und Hörverständnis im Deutschen, bei der deutschen Rechtschreibung und beim Lesen englischer Texte. Nur beim Hörverständnis im Englischen schafften es die Bremer Schüler knapp ins Mittelfeld.

Die CDU will eine inhaltliche Debatte über Bildungspolitik anstoßen, dafür hat sie mehrere Aktionsfelder benannt. Beispielsweise soll die Schulaufsicht nach Ansicht der Fraktion regelmäßiger die Qualität und die Qualitätsstandards der Bremer Schulen überprüfen. Lehrer sollen mehr Zeit für Elternarbeit bekommen, gerade in den sozial benachteiligten Stadtteilen, und Lehrer sollen nur noch die Fächer unterrichten, in denen sie ausgebildet wurden. Thomas vom Bruch sagt, er hoffe, dass die rot-grüne Koalition den Antrag konstruktiv aufnehme. „Die Schulen zu verbessern wird eine lange Prozedur. Es ist wichtig, dass wir endlich mal damit beginnen.“