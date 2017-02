Schickte eine Botschaft an Trump: Klaus-Rainer Rupp. (Frank Thomas Koch)

Wie verschafft man sich von Bremen aus Gehör bei dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika? Man schickt ihm eine Botschaft direkt in seiner Sprache. Lencke Steiner von der FDP wollte Bremen „great again“ machen, und auch Klaus-Rainer Rupp, wirtschaftspolitischer Sprecher der Linken, brachte seinen Unmut gegenüber Donald Trump in einer knapp fünfminütigen Rede auf Englisch zum Ausdruck.

Trump leugne unter anderem den Klimawandel. „Wie viele Hurrikane braucht Amerika noch, um Klimawandel zu begreifen?“, fragte Rupp. „Sie wollen Amerika wieder groß machen? Dann setzen Sie auf erneuerbare Energien. Das ist wahr, 100 Prozent“, war nur eines der Argumente, die Rupp Trumps Politik entgegenhielt.

Die Grünen-Fraktion hatte am Mittwoch in der Aktuellen Stunde des Landtages die Frage eingebracht, welche Auswirkungen die Abschottungspolitik Trumps für den Standort Bremen habe. Auch wenn sich nicht alle Abgeordneten einig waren, was man von hier aus gegen die neue Politik der USA tun könnte, beschäftigten sich die Fraktionen länger als anderthalb Stunden mit dem Thema.

„Wir müssen Haltung zeigen"

„Das kleine Land Bremen wird Trump nicht aufhalten, aber wir müssen wenigstens Haltung zeigen und die Probleme anprangern“, sagte Grünen-Fraktionsvorsitzende Maike Schaefer. Man könne nicht nur so tun, als ob Trumps Politik nur ein amerikanisches Problem sei. Auch Bremer seien beispielsweise von dem verhängten Einreiseverbot betroffen gewesen.

Auch Bremens Bürgermeister Carsten Sieling kritisierte die aktuelle Politik des neuen US-Präsidenten. Er sorge sich um die Demokratie. „Dekrete sind keine guten Reaktionen“, sagte Sieling. Der Senat habe auch weiterhin großes Interesse an einem guten Verhältnis zu den USA.

Schließlich sei Bremen das Bundesland mit der höchsten Exportquote in Deutschland. Die USA seien ein wichtiger Handelspartner, von dem viele Bremer Unternehmen profitieren, gerade in der Automobilindustrie. Deutschland müsse sich für die Freizügigkeit einsetzen und für die Stärkung Europas, so Sieling.

Handelsabkommen zur Stärkung Europas

In diesem Zusammenhang diskutieren die Fraktionen auch über Freihandelsabkommen wie Ceta oder TTIP. Trumps Politik sollte dazu führen, die Debatte darüber einmal mehr zu entfachen, sagte Lencke Steiner (FDP). Handelsabkommen seien wichtig, um auch Europa weiter zu stärken, sagte auch Dieter Reinken von der SPD-Fraktion. Diese Offenheit würde sich Jens Eckhoff von der CDU-Fraktion genauso von den Europaabgeordneten der SPD und der Grünen wünschen, die sich nach wie vor gegen Ceta aussprächen.

„Mit wem in dieser Welt will man Handelsabkommen abschließen, wenn nicht mit der aufgeschlossenen Regierung von Kanada?“, fragte Eckhofff. Klaus-Rainer Rupp sah das ganz anders. „Ceta und TTIP sind keine Alternative zur Abschottungspolitik. Es ist ein weiterer Fehler“, sagte er.

Obwohl auch sie nicht alle Äußerungen und Handlungen des amerikanischen Präsidenten gut heiße, müsse man auch hier in Deutschland akzeptieren, dass Trump demokratisch gewählt wurde und sich auf die Rechtsstaatlichkeit der USA verlassen, sagte Lencke Steiner. „Trump kann nicht alles alleine entscheiden. Da brauchen wir von Bremen aus nicht hysterisch zu werden.“