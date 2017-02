Einsatzkräfte der Polizei am Hauptbahnhof. Von wo die Beamten künftig ausrücken, ist Teil der Reformpläne. (Christina Kuhaupt)

Die Polizei soll sich im Stadtgebiet neu aufstellen. Seit vergangenem Jahr arbeiten die Behördenspitze und das Innenressort des Senats an einem Konzept, wie die Präsenz der Polizei in der Fläche effektiver organisiert werden kann. Zwar soll erst Anfang März ein abgestimmtes Papier auf den Tisch kommen, doch inzwischen sickern erste Details der Planungen durch.

Kern der Überlegungen ist nach Informationen des WESER-KURIER, die Zahl der Polizeiinspektionen (PI) von gegenwärtig vier auf drei zu verringern. Die Zahl der Polizeistandorte mit 24-Stunden-Dienst soll von sieben auf sechs sinken. Insbesondere für Bremen-Nord und den Bremer Westen hätte die Umstrukturierung nachhaltige Konsequenzen.

Die Polizeiinspektionen sind die regionalen Gliederungen des Sicherheitsapparates. Sie koordinieren das Einsatzgeschehen in ihrem Einzugsbereich, auch die Revierstandorte werden von dort gesteuert. Gegenwärtig gibt es PI für die Bereiche Mitte/West, Nord, Süd (Stadtgebiet links der Weser) und Ost. Mitte/West verfügt über zwei 24-Stunden-Reviere in der Innenstadt (Am Wall) und in Walle, Nord ebenfalls über zwei in Blumenthal und Lesum, Ost über zwei in der Vahr und in Osterholz und der Süden über einen Rund-um-die-Uhr-Standort in Flughafennähe.

Innenstadt und Süden sollen verschmelzen

Die Pläne der Polizeiführung sehen nun offenbar vor, die Polizeiinspektion Mitte/West zu teilen und benachbarten PI zuzuschlagen. Die Innenstadt und der Süden sollen zu einer PI Mitte-Süd verschmolzen werden, und der Bereich Gröpelingen würde organisatorisch dem Bremer Norden angegliedert. In dieser künftigen Polizeiinspektion Nord-West würden die 24-Stunden-Reviere allerdings komplett neu verteilt. Statt in Blumenthal und Lesum, wo die Polizeireviere nur noch tagsüber besetzt wären, gäbe es einen neuen Großstandort im Mittelzentrum Vegesack.

Außerdem würde das Polizeirevier in Gröpelingen aufgewertet. Gegenwärtig ist die Wache an der Gohgräfenstraße – rund 200 Meter von der Waterfront entfernt – nur ein Tagesstandort mit Dienstzeiten von 9 bis 17 Uhr. Nach dem Konzept der Polizeiführung würde der 24-Stunden-Einsatzdienst von Walle nach Gröpelingen verlagert.

Als ein weiterer Eckpfeiler der Reform gilt der Abzug von Einsatzkräften aus den Revieren. Dieser Ansatz der Polizeiführung hatte bereits im Herbst vergangenen Jahres für heftigen Gegenwind gesorgt. Nach den Vorstellungen der Behördenspitze sollen die verfügbaren Einsatzkräfte stärker an den 24-Stunden-Standorten konzentriert und von dort auf die Straße geschickt werden. Für die meisten Reviere hieße das: Abzug von Streifenwagen und Reduzierung auf eine Minimal-Besetzung.

Kürzere Öffnungszeiten der Tagesreviere

An einigen Standorten sollen nur noch sogenannte Kontaktpolizisten verbleiben, die den Kontakt zu den Bürgern pflegen, aber beispielsweise keine Anzeigen mehr aufnehmen. Auch die Öffnungszeiten dieser Tagesreviere würden drastisch gekürzt. Anfang Oktober hatten die Leiter der 18 Bremer Polizeireviere in einem Offenen Brief gegen diese Umstrukturierung protestiert und die Behördenspitze kritisiert – ein beispielloser Vorgang.

Polizeipräsident Lutz Müller hatte den Revierleitern seinerzeit zugesagt, sie stärker in den Fortgang des Reformprozesses einzubinden. Doch wie nun zu hören ist, soll sich an der angestrebten Konzentration der Einsatzkräfte an Großstandorten und dem teilweisen Rückzug aus der Fläche im Grundsatz nichts ändern.

Die Innenbehörde will sich zum Planungsstand der Polizeireform nicht äußern, bevor der sogenannte Begleitausschuss aus Bürgerschafts- und Beiratspolitikern sowie Personalräten das Konzept Anfang März zu Gesicht bekommen hat.

„Wir bitten um Verständnis darum, dass es zum jetzigen Zeitpunkt wenig Sinn macht, unterschiedliche Varianten und Zwischenstände öffentlich zu diskutieren“, sagt Rose Gerdts-Schiffler, Sprecherin von Innensenator Ulrich Mäurer (SPD). Eine Entscheidung werde ohnehin erst im Sommer gefällt, nachdem die Pläne von den betroffenen Stadtteilbeiräten ausführlich diskutiert werden konnten.

Reform sorgt für Unmut bei den Beamten

In den Revieren gibt es nach wie vor großen Unmut über die Stoßrichtung der Reform. „Man ist sich nicht darüber im Klaren, was für Folgen das in den Stadtteilen hat“, sagt ein langjähriger Polizeipraktiker aus dem Mittelbau der Behörde. „Es könnte in Zukunft zum Beispiel vorkommen, dass ein Streifenwagen vom Flughafen-Standort zu einem Betriebsunfall im Güterverkehrszentrum fahren muss. Das dauert“, warnt der Beamte.

Was das Innenressort und die Polizeiführung planten, bleibe hinter den Minimalforderungen der Revierleiter vom Oktober 2016 zurück. Damals verlangten sie, dass auf jedem Revier neben den Kontaktbeamten ein Streifenteam verbleiben müsse, das nicht in den 110-Notruf-Dienst eingebunden ist.

Die Verlagerung ortsteilkundiger Beamter aus den Revieren an die künftig noch sechs Rund-um-die-Uhr-Standorte werde auch zu einem Kompetenzverlust führen, glaubt der Vertreter der Revier-Perspektive. Die in der Fläche eingesetzten Beamten seien mit den Akteuren und Problemen der Ortsteile vertraut. Dieses Wissen drohe verloren zu gehen.