Alte Fenster und eine hässliche Fassade. Die Oberschule Lesum kämpft mit ihrem ersten Eindruck, obwohl es im Gebäude mittlerweile viel freundlicher aussieht.

Nach Angaben von Immobilien Bremen, die für die Sanierungen der Bremer Schulen zuständig sind, würden alle 450 Schulgebäude alle drei Jahre überprüft werden. Von 2012 bis 2016 wurden knapp 79 Millionen Euro für die Schulen aufgewendet. 141 Einzelmaßnahmen seien damit repariert worden. „Es muss noch viel getan werden, dennoch ist der größte Teil der Schulen in Bremen nicht marode“, sagt Annette Kemp, Sprecherin der Bildungsbehörde, zu der Kritik.

Für Sanierungsmaßnahmen stehe Immobilien Bremen im Schnitt der vergangenen Jahre ein Betrag von etwa 25 Millionen Euro zur Verfügung. Hinzu kämen Mittel für den laufenden Bauunterhalt in Höhe von circa 20 Millionen Euro im Jahr. Laut Immobilien Bremen gebe eine Liste, was in den kommenden Jahren dringend saniert werden müsse. An erster Stelle würden Brandschutzmaßnahmen und die Schad­stoffbeseitigung stehen. Zudem hätten Arbeiten an Dach und Fassaden Vorrang, damit keine Schäden an der Bausubstanz entstehen. „Die Gebäude mit dem größten Reparaturbedarf werden zuerst saniert, wobei Mittel aus dem laufenden Bauunterhalt verwendet werden“, sagt Peter Schulz, Sprecher bei Immobilien Bremen. Doch wo sehen Schüler und Lehrer selbst ihre größten baulichen Probleme? Drei Bremer Schulen zeigen die Mängel in ihren Räumlichkeiten.

Schule Osterholz

Der Zustand der Toiletten in der Schule Osterholz sei im vergangenen Jahr so untragbar geworden, dass sich die Eltern beim Gesundheitsamt beschwert hätten, sagt Schulleiterin Margarethe Cimiotti. Kinder wären eher mit ihrer Blase, als mit dem Unterricht beschäftigt gewesen.

Kein schöner Anblick: Ein undurchsichtiges Rohr in einer Toilette der Schule Osterholz. (Karsten Klama)

In den vergangenen Monaten ist in diesem Bereich einiges an der Schule passiert. Es gibt neue Toilettenbecken und es stinkt nicht mehr so bestialisch in den Kabinen und im Flur wie noch vor einiger Zeit. Doch richtig zufrieden ist Margarethe Cimiotti immer noch nicht. Sie ärgert, dass man nicht bis zum Ende saniert hat. In der eigentlich neu gemachten Toilette fehle beispielsweise nach wie vor eine Kabinentür und ein altes undurchlässiges Rohr zeige noch immer, welcher Zustand hier noch vor Kurzem herrschte. Dort sickert nach wie vor Abwasser entlang der Wand in Richtung Toilette, die die Kinder nun eigentlich wieder benutzen sollen. "Warum hat man das nicht gleich mitgemacht?", fragt sich Cimiotti. Die Schule habe neben dem weiteren Sanierungsbedarf aber vor allem ein Raumproblem. "Weil wir in den vergangenen Jahren so enorm gewachsen sind, müssen wir mittlerweile jede Besenkammer nutzen", sagt Cimiotti. Einige der alten Klassenzimmer seien für die Grundschüler eigentlich zu klein geworden, wenn man es mit heutigen Standards vergleichen würde.

"In unserem Neubau sind die Räume mitunter 20 Quadratmeter größer", sagt die Schulleiterin. Wenn es nach ihr ginge, bräuchte die Schule einen weiteren Anbau, oder zumindest Container, in denen man noch mehr Angebote für die Kinder schaffen könnte. Und auch der Schulhof würde der Anzahl an Schülern nicht mehr ganz gerecht werden. "Wenn wir immer weiter wachsen, muss natürlich auch das Angebot an Spielgeräten erweitert werden", sagt Cimiotti.

Berufsschule Ellmerstraße

Wenn die Schüler der Berufsschule für den Großhandel, Außenhandel und Verkehr in der Ellmersstraße im Winter ihre Klassenräume betreten, behalten einige von ihnen ihre Winterjacke direkt an.

Kein seltener Anblick: In der Berufsschule Ellmerstraße behalten die Schüler die Jacken im Unterricht oftmals an. (Karsten Klama)

Schulleiterin Katja Ollmann kennt dieses Problem. Seit Jahren spielt die Heizungsanlage in der Schule verrückt. Im Sommer schwitzen die Schüler bei bis zu 30 Grad in den Klassenräumen, im Winter frieren sie. Das sorge nicht nur bei den Schülern für Unmut, sondern auch immer wieder bei den Betrieben, die ihre Auszubildenden zweimal in der Woche in die Bildungseinrichtung schicken. "Die beschweren sich regelmäßig bei mir", sagt sie. Einmal sei eine Klasse aus Protest auch einfach nach Hause gegangen. Die Probleme in der Berufsschule seien nicht neu. "Mein Vater war auch schon hier und hat damals schon im Winter gefroren", sagt Alyssa Kettler (zweite von rechts). Die Eltern seien verärgert darüber, dass sich partout nichts an der Situation ändere.

Wenn es regnet und der Wind in die falsche Richtung weht, könne es schon mal vorkommen, dass sich in den Klassenräumen und in den Fluren Pfützen bilden, weil Wasser durch die Fenster gedrückt wird. In der Berufsschule seien außerdem 14 Kilometer Holzlatten verschraubt worden, um Teile des Klinkers zu stützen. "Damit der einem nicht entgegenkommt", sagt Ollmann.

Die Politik habe die Not der Schulleitung und der Azubis bereits erkannt. "2013 ist ein Gutachten erstellt worden, das ergeben hat, dass es effizienter wäre neu zu bauen, als alle Sanierungsmaßnahmen durchzuführen", sagt die Schulleiterin – und das, obwohl die Schule erst knapp 50 Jahre alt sei. Seitdem gebe es immer wieder Bestrebungen für einen Neubau in der Überseestadt. "Doch wir warten bis heute auf eine konkrete politische Entscheidung", so Ollmann.

Oberschule Lesum

Es kommt darauf an, von welcher Seite man an der Schule am Steinkamp ankommt: links ist der Eindruck hui, rechts pfui. Der naturwissenschaftliche Komplex wurde bereits saniert und erstrahlt in Weiß, rechts daneben wirkt die Schule heruntergekommen. Das ärgert Schulleiterin Waltraud Struß-Bembenek. "Das Gebäude bietet eigentlich alles, um eine Oase der Bildung daraus zu machen, doch wenn man vor der Schule steht, wirkt es erstmal abschreckend", sagt sie.

Defekt Lüftungsschächte sorgen an der Oberschule Lesum unter anderem für eine kalte Aula. (Karsten Klama)

Die Fassade ist schmutzig und alt, die Fenster hätten längst ausgetauscht werden müssen. Der Eindruck vermittele etwas völlig anderes von dem, was in der Schule tatsächlich geleistet würde. "Da muss die Behörde einfach ran. Wir haben auch die Zusage, dass Immobilien Bremen hier weiter renoviert", sagt Struß-Bembenek. Doch wie viele andere Schulleiter in Bremen weiß auch sie keinen konkreten Termin, wann es mit den Sanierungsarbeiten weiter gehen soll.

Das ist unbefriedigend für die Schulleiterin. Deshalb habe sie einen Teil der Elternschaft in den vergangenen Monaten bereits dazu motivieren können, selbst aktiv zu werden. Mit weißer Farbe von alten Renovierungsarbeiten haben sie und Ehrenamtliche viele der Gänge selbst gestrichen, damit sich die Kinder wohler fühlen können. "Vorher war einfach alles dunkel", sagt Struß-Bembenek. Neben den Fenstern müssten ihrer Meinung auch die Lüftungsschächte in der Aula ausgetauscht werden. "Weil man die nicht mehr richtig schließen kann, ist es jetzt im Winter ständig kalt in der Aula", sagt sie. "Ich halte meine Ansprachen deshalb grundsätzlich kurz."

Struß-Bembenek hat auch schon ein neues Projekt gefunden, das sie mit Hilfe der Eltern in Eigenregie fertigstellen will. "Wir wollen die Innenhöfe als kleine Gärten gestalten", sagt sie.