Nach dem mutmaßlichen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin, wehen die Flaggen an der Bremischen Bürgerschaft auf halbmast. (Jörn Hüttmann)

Der Weihnachtsmarkt in Bremen werde weiterhin zu den gewohnten Zeiten öffnen, teilte das Ressort des Senatoren für Inneres am Dienstagmorgen mit. Die Polizeipräsenz werde allerdings erhöht.

Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) kündigte an, im Laufe des Tages eine Erklärung abgeben zu wollen.

In einer Telefonkonferenz aller Innenminister von Bund und Ländern hatten sich die Ressortchefs dafür ausgeprochen, ähnliche Veranstaltungenen in Deutschland nicht absagen zu wollen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat für Dienstag eine bundesweite Trauerbeflaggung der Bundesbehörden angeordnet. Auch vor dem Bremer Rathaus und der Bremischen Bürgerschaft wehen die Flaggen auf halbmast.

Unterdessen hat sich auch Bürgermeister Sieling (SPD) zu der Todesfahrt am Montagabend geäußert. "Was für eine abscheuliche Tat, ich bin tief erschüttert. Fassungslos und mit Bestürzung schauen wir nach Berlin. Wir trauern um die vielen unschuldigen Opfer und sind mit unseren Gedanken bei ihren Familien und den Angehörigen. Wir hoffen mit den Verletzten um Genesung und danken allen Polizei- und Rettungskräften für ihren Einsatz. Es ist wichtig, dass wir nun zusammenhalten und alles dafür tun, dass dieser schreckliche Anschlag das friedliche Zusammenleben hier bei uns nicht gefährdet", so Sieling.

Bremerinnen und Bremern haben die Möglichkeit, sich in einem Kondolenzbuch einzutragen. Das Buch liegt ab Dienstagmittag, 13 Uhr, bis Freitag, 23. Dezember 2016, in der Zeit von 8 bis 18 Uhr im Foyer des Bremer Rathauses aus.

