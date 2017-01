Der AfD-Politiker hatte in einer Rede am Dienstagabend in Dresden offensichtlich mit Blick auf das das Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin gesagt: „Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat“ – und damit für Empörung gesorgt.

Höcke habe in seiner Rede dazu offen gegen Ausländer gehetzt, teilte die Gruppe À Gauche mit, die zu der Demo aufgerufen hatte. „Uns ist wichtig auch in Bremen erneut klare Position gegen rechts zu beziehen“. Die Demo startete um 19 Uhr am Ziegenmarkt und zog über die Domsheide zum Marktplatz.