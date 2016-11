Die Bremer geben laut einer Studie der FOM-Hochschule Bremen im Durchschnit deutlich weniger Geld für Weihnachtsgeschenke aus als Menschen in anderen Bundesländern. (Christina Kuhaupt)

Besonders gern verschenken die Bremer laut der Studie Gutscheine, gefolgt von Büchern und Schreibwaren sowie Konzert- und Theaterbesuchen. Los geht der Ansturm auf die Geschenke erst nach dem ersten Advent: Fast 40 Prozent der befragten Frauen und knapp ein Drittel der Männer gaben an, die Weihnachtsgeschenke in den ersten beiden Dezember-Wochen zu kaufen. Ganz kurzfristig gehen nur die Wenigsten los: Gerade einmal sechs Prozent der Befragten kaufen ihre Geschenke am 23. Dezember oder an Heiligabend. Am häufigsten wird laut Umfrage der Partner beschenkt, auch Verwandte stehen oben auf der Liste. Etwa acht Prozent aller Befragten planten, ihren Arbeitskollegen eine Aufmerksamkeit schenken zu wollen.

Die FOM hat mit insgesamt 843 Bremer zwischen zwölf und 80 Jahren Interviews geführt. Dabei kam heraus, dass vor allem Einkaufzentren in der Stadt beliebt sind, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Auf Platz zwei folgen punktgleich das Internet, Fachgeschäfte in der Stadt und Warenhäuser wie Kaufhof und Karstadt.

Für den Handel ist die Weihnachtszeit die wichtigste Zeit des Jahres. „Der stationäre Handel erwirtschaftet 19 Prozent seines Jahresumsatzes im Weihnachtsgeschäft“, sagt Jan König, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Nordwest. Er erwartet, dass Händler im Land Bremen etwa 840 Millionen Euro umsetzen. Der Handel ist es auch, der von vielen als wichtige Quelle genutzt wird, wenn sie sich über mögliche Geschenke informieren möchten. Eine größere Rolle spielen aber weiterhin die persönlichen Empfehlungen von Freunden und Bekannten sowie das Internet.