Geschwindigkeitsüberschreitungen sind häufige Ursache für Bußgeldbescheide. (dpa)

Bußgeldbescheide bekommt niemand gerne zugeschickt. Erst recht nicht, wenn sie unberechtigt sind. Roger Sobek und Dorothea Partenie mussten das auch feststellen. Beide haben einen Mahnbescheid vom Stadtamt Bremen bekommen, in dem sie zu einer Zahlung bis zum 31. August 2017 aufgefordert werden. Problem dabei ist, dass keiner der beiden den Verstoß, der ihnen zur Last gelegt wird, begangen haben will.

Am Montag hat das Stadtamt bekannt gegeben, dass das ressortübergreifende Forderungsmanagement der Senatorin für Finanzen Mahnbescheide an rund 4000 säumige Bremerinnen und Bremer verschickt hat. Auf diese Weise wolle man versuchen, fehlende Gelder von einer halben Million Euro in die Landeskasse zu spülen. Angefügt an das Mahnschreiben ist auch ein Antwortbogen.

Mehr zum Thema Mahnungen an 4000 Bremer Das Stadtamt Bremen hat begonnen, Mahnbescheide an rund 4000 Bremerinnen und Bremer zu verschicken, ... mehr »

Betroffene können ihn ausfüllen, wenn sie sich zu Unrecht gemahnt fühlen. Dort sind verschiedene Reklamationsgründe zum Ankreuzen abgedruckt: Es gibt ein Feld für „Betrag bereits überwiesen“, eines für „Scheck geschickt“ und eines zum freien Ausfüllen. Die schriftlichen Rückmeldungen können per Post oder per Fax an das Stadtamt geschickt werden und sollen im Laufe der nächsten Wochen geprüft werden, teilte der Senat mit. Eine persönliche oder telefonisch Beratung ist nicht möglich.

Einige Mahnbescheide sind fehlerhaft

Wie es scheint, sind zumindest einige der versendeten Mahnbescheide fehlerhaft. Roger Sobek vermutet dahinter sogar den Versuch, „an schnelles Geld zu kommen“. Der Rechtsanwalt und Notar ist im Ruhestand. Er hat ein solches Schreiben bekommen. Es gewährt ihm eine Zahlungserleichterung für einen Mahnbescheid, der am 14. Mai 2012 erhoben worden sein soll.

Vom entsprechenden Tag im Mai vor mehr als vier Jahren liegt aber kein Bescheid gegen Sobek vor – und er kann dies auch mit einem Eintrag des Fahreignungsregisters aus dem Oktober 2014 nachweisen. Dem ist zu entnehmen, dass es keinen Bußgeldbescheid vom 14. Mai 2012 gegen Sobek gibt. Auch das Vergehen, das er begangen haben soll, ist in dem Schreiben nicht näher erläutert. „Um welche Ordnungswidrigkeit es angeblich gehen sollte, liegt völlig im Dunkeln“, so Sobek.

Auf Anfrage des WESER-KURIER wollte Rose Gerdts-Schiffler, Sprecherin des Innensenators, nicht ausschließen, dass auch fehlerhafte Mahnbescheide verschickt worden sein könnten. Man könne jedoch keine Auskunft zu Einzelfällen geben. Bürgerinnen und Bürger, die sich zu Unrecht gemahnt fühlten, sollen den beigefügten Antwortbogen ausfüllen und an das Stadtamt zurücksenden. Alle Anfragen werden dann geprüft, so Gerdts-Schiffler. Eine Reklamation per E-Mail ist ebenfalls möglich. Menschen, die sich zu Unrecht beschuldigt fühlen, können sich an zentralesmahnverfahren(at)stadtamt.bremen.de wenden.

So sieht einer der rund 4000 Mahnbescheide aus, die das Stadtamt Bremen verschickt hat, um rund eine halbe Million Euro an fehlenden Geldern einzutreiben. Auffällig ist das kurze Aktenzeichen:

Forderung scheint verjährt zu sein

Sobek wunderte sich allerdings auch über weitere Punkte in dem Bescheid. Auf dem Schreiben ist zwar ein Kassenzeichen angegeben, das Aktenzeichen des Bußgeldbescheides ist jedoch unvollständig. Es besteht nur aus fünf Zeichen, die mit einem Bindestrich getrennt sind. Auch die runde Summe von 120 Euro, die er laut Bescheid bezahlen soll, erstaunt Sobek. „Wenn etwas rückständig wäre, entstünden auch Verfahrenskosten – da ist ein runder Betrag schon sehr unwahrscheinlich.“

Außerdem sei die Forderung laut Paragraf 34 des Ordnungswidrigkeitsgesetzes bereits verjährt, erklärt der Rechtsanwalt. Der Paragraf besagt, dass eine „Geldbuße nach Ablauf der Verjährungsfrist nicht mehr vollstreckt werden darf“. Bei Geldbußen unter 1000 Euro beträgt die Frist drei Jahre, bei höheren Summen sind es fünf Jahre. Allerdings steht in dem Paragrafen auch, dass eine Verjährungsfrist ausgesetzt wird, wenn eine Zahlungserleichterung bewilligt worden ist – so wie im Falle Sobeks geschehen, wenn auch erst nach der Verjährungsfrist.

Sobek glaubt, dass der bearbeitenden Person hätte auffallen müssen, dass hier eine Verjährung vorliege. „Da sich die Mahnung auch noch Zahlungserleichterung nennt, wird für mich der Versuch offenkundig, mit einem faulen Trick die Verjährung zu umgehen“, so Sobek. Dies sei illegal. Denn die Stundung einer bereits verjährten Forderung kann die Verjährung nicht im Nachhinein in Kraft setzen.

Bürger reklamieren Mahnbescheide

Ein ähnliches Schreiben hat auch die 81-jährige Dorothea Partenie aus Delmenhorst bekommen. Sie soll 23,50 Euro bezahlen – wegen eines Vergehens vom 20. März 2013. „Ich habe einen Schreck bekommen und dachte, dass es am besten wäre, zu bezahlen.“ Freunde und Bekannte hätten ihr dann jedoch geraten, zunächst abzuwarten. Sie habe überlegt, ob „jemand versucht, älteren Menschen Geld aus der Tasche zu ziehen.“ Auch an eine Fälschung habe sie zunächst gedacht.

Diesen Gedanken hatte Sobek nicht. „Die Kontonummer der Landeshauptkasse Bremen auf dem Vordruck ist korrekt“, sagt er. Auch die Form des Schreibens habe seriös gewirkt. Sobek vermutet hinter dem Vorgehen des Stadtamtes einen Versuch, noch vor Ablauf des Kalenderjahres an Geld zu kommen. „Viele Menschen bezahlen solche Aufforderungen vielleicht, ohne sie zu hinterfragen, um Ärger zu vermeiden.“ So wie auch Dorothea Partenie es beinahe getan hätte. Nachdem jedoch bekannt gegeben worden ist, dass das Stadtamt versucht, ausstehende Zahlungen einzutreiben, glaubt sie an ein fehlerhaftes Schreiben.

Sobek und Partenie werden ihre Mahnbescheide beim Stadtamt reklamieren. Bis ihre Anliegen geprüft werden, kann noch einige Zeit vergehen.