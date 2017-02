Auf marokkanischen Märkten gibt es Kräuter und Gewürze so weit das Auge reicht. (dpa)

Es riecht vor allem nach Curry in der ehemaligen Backstube in Ganderkesee, im gleichen Gebäude, in dem auch die „Schlemmerei“, eine Ganderkeseer Manufaktur, ihren Sitz hat. Hier ist aber kein indischer Koch am Werk, sondern Kevin Drasl, der mit seinen beiden syrischen Mitarbeitern Cashewkerne, Mandeln und Erdnüsse in Handarbeit für die „Gewürznuss“ würzt und verpackt. Die vier Sorten Nüsse tragen Namen wie „Rossi‘ s Kräutergarten“, „Ilya‘s Grillfeuer“, „Sita‘s Goldcurry“ und „Yui‘s Morgentau“ und orientieren sich an Geschmacksrichtungen aus Italien, Türkei, Indien und Japan.

Die Nüsse werden in der Backstube als erstes in einem Hartweizenteig aus Mehl, Wasser und Salz gebadet, dann abgesiebt, im nächsten Schritt mit den Gewürzen ummantelt und als letztes dann abgefüllt in Gläser für den Verkauf. „Eine Besonderheit gibt es bei den Erdnüssen zu beachten: Sie müssen vorher noch geröstet werden“, erklärt der Start-up-Unternehmer. Dafür nutzt das Team die alten Öfen der Backstube. Ursprünglich hat der Unternehmer die Erdnüsse in einem kleinen Restaurant in Lilienthal geröstet, zuerst nur 500 Gramm am Tag.

Durch den Umzug in die Kulturküche der Weserburg erhöhte sich die Menge dann auf zehn Kilogramm am Tag, „das ist aber auch relativ schnell zu klein geworden“. Ungefähr seit Anfang Februar produziert das dreiköpfige Team 40 Kilogramm Gewürznüsse pro Tag. Pro Sorte dauern alle Arbeitsschritte bis zur fertigen Verpackung im Glas knapp drei Stunden. Das Veterinäramt hat die Küche schon abgenommen, die restlichen Formalien sind Drasl zufolge auf dem Weg.

Von Marokko inspiriert, kaufte Kevin Drasl dort Gewürze und kreierte zunächst nur für sich privat seine eigenen Nuss-Mischungen. (INGO MOELLERS)

Vegane Gewürzmischungen für Nüsse

Die veganen Gewürzmischungen sind extra auf die Nüsse abgestimmt und von Drasl selbst zusammengestellt. In den Gewürzmischungen sind Drasl zufolge nur frische Kräuter enthalten; kein Zucker, Öl, Emulgatoren oder tierische Bestandteile. Hinter dem Namen „Sita‘s Goldcurry“ verbergen sich beispielsweise Cashewkerne mit einer ayurvedischen Curry-Mischung aus insgesamt elf Gewürzen, darunter unter anderem Bockshornklee und Fenchel. Die Mischungen bestellt Drasl über einen Partner in Berlin, der sie nach festen Vorgaben anmischt und sie in biologischer Qualität möglichst direkt von den Farmen einkauft.

Drasl ist gebürtiger Bremer. Er ist als Kind viel gereist, weil der Vater von Beruf zuerst Pilot war und später ein eigenes Reisebüro betrieben hat. Und als Jüngster von fünf Geschwistern wurde er auf viele Reisen mitgenommen. „Das hat mich sehr geprägt“, erinnert sich der Unternehmer: „Mit 14 Jahren war ich mit der ganzen Familie in Marokko, und das Land und vor allem die Menschen und ihre Gastfreundlichkeit haben mich total fasziniert und berührt.“

Daher hat er später in München „Internationales Management“ mit Schwerpunkt auf arabische Sprache und Kultur studiert. Kurz vor Ende des Studiums hat Drasl, der unter anderem auch Arabisch schreibt und spricht, ein Praktikum in Casablanca gemacht. Privat hatte er in Deutschland seine Ernährung auf vegane Lebensmittel umgestellt, was er in Marokko fortführen wollte. Dort hat er dann vor allem Hülsenfrüchte, Gemüse und Nüsse gegessen.

Bremer sucht Inspiration in Marokko

„An nahezu jeder Straßenecke in Marokko und auf den Märkten gibt es Stände mit ganz unterschiedlichen Nüssen, aber auch getrocknete Kichererbsen, die es in Deutschland gar nicht gibt, und alle waren sehr lecker“, so Drasl. „Die salzigen Erdnüsse in Marokko schmecken ganz anders als die aus einem deutschen Supermarkt.“ Da es in Marokko Nüsse und Gewürze in Mengen günstig zu kaufen gab, hat der Firmengründer dort begonnen, für den privaten Gebrauch Erdnüsse selbst zu salzen und „dann auch mal mit Rosmarin und Thymian und anderen Gewürzen herumprobiert“. Das war vor knapp zwei Jahren.

So ist die Idee zur Gewürznuss entstanden. Als er dann Ende 2014 nach Abschluss des Studiums unter anderem in Dubai und Hongkong nach Bremen zurückgekehrt ist, hat er bemerkt, dass „die einzigen Nüsse, die ich hier im Supermarkt gefunden habe, vor allem Nicnacs, gesalzene Erdnüsse und Wasabi-Nüsse waren.“

Im Laufe des Jahres 2015 kam ihm dann die Idee, es „einfach mal zu probieren, ob er mit hochwertig gewürzten Nüssen als Geschäftsidee ein Unternehmen gründen kann“, zunächst liefen die Vorbereitungen eher schleppend. Im Oktober 2015 hatte Drasl dann aber die Möglichkeit, in der „Havanna Lounge“ seine vier Sorten mit Champagner zu verkosten und „gutes Feedback erhalten“.

Drasl beliefert bundesweit Händler

Im November 2015 ging dann die Unternehmens-Webseite, die Drasl mit einem Freund gestaltet hat, online, und die ersten beiden Feinkosthändler Scharringhausen in Vegesack und Viva Weine und Spirituosen in Kirchweyhe haben die gewürzten Nüsse in ihr Sortiment aufgenommen. Im April letzten Jahres war Drasl auf seiner ersten Messe in Bad Kissingen, bei der er 15 neue Händler als Kunden dazugewinnen konnte. So hat er im vergangenen Jahr 7000 Gläser mit Nüssen verkauft. Zurzeit beliefert er deutschlandweit knapp 60 Händler.

Im März werden zu den vier herzhaften Nüssen noch vier neue süße Sorten hinzukommen. Unter anderem wird es eine Sorte aus Cashewkernen mit Orange, Rosmarin und einem Hauch Ingwer geben. Auch diese sollen vegan und ohne Zuckerzusatz produziert werden. Eine „richtig scharfe Linie“ ist Drasl zufolge auch noch geplant. Außerdem wird er mit zwei Lebensmittelchemikern der Universität Bremerhaven an neuen Produkten wie Honigen arbeiten. Drasl ist derzeit noch Teilzeit als Finanzbuchhalter beschäftigt, um sich seinen Lebensunterhalt zu sichern.

Das Unternehmen trage sich mit den beiden Mitarbeitern aber schon selbst. Sein Ziel für Ende dieses Jahres ist es, komplett von der Firma leben zu können und weiterhin organisch und ohne Kredite zu wachsen. Drasl selbst, der privat gerne kocht, knabbert die gewürzten Nüsse nicht nur gerne als Snack, sondern nutzt sie auch zum Würzen einer Gemüsepfanne oder eines Salats, „das macht dann richtig Spaß“.