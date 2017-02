Von den Havenwelten aus am Klimahaus entlang bis hin zum Deutschen Schiffahrtsmuseum könnten in Bremerhaven demnächst autonom fahrende Busse unterwegs sein. Die Maritime Meile in der Stadt an der Wesermündung ist ein möglicher Testbereich für das europäische Forschungsprojekt „Citymobil4PT“. Das Bremer Verkehrs- und Umweltressort hat in Zusammenarbeit mit der Verkehrsgesellschaft Bremerhavenbus eine entsprechende Bewerbung bei der Europäischen Kommission eingereicht. Das Ziel des Antrages: Bremerhaven soll europäische Demonstrationsstadt für die Zukunftstechnologie werden.

„Auf der Strecke könnten wir dann fahrerlose Kleinbusse testen und weiterentwickeln“, sagt Michael Glotz-Richter, Referent für nachhaltige Mobilität beim Senator für Umwelt, Bau und Verkehr. Glotz-Richter hat sich in seiner Rolle als Gutachter bereits Projekte mit fahrerlosen Fahrzeugen in San Sebastian in Spanien beziehungsweise in Antibes in Frankreich angeschaut. Anfang April reist er in die Schweiz nach Sion, um sich dort den aktuell einzigen echten Betrieb von autonomen Kleinbussen bei einem Verkehrsunternehmen (Postbus Schweiz) anzuschauen. Zudem will er sich mit den beteiligten Vertretern von Verkehrsunternehmen, Stadtverwaltung und Hersteller austauschen. In Sion rollen zwei E-Busse ohne Fahrer durch die Straßen. Sensoren sollen dabei unfallträchtige Situationen erkennen.

Das alles könnte auch bald in Bremerhaven der Fall sein. Anfangs sollen die Minibusse nicht ohne Fahrer unterwegs sein, und auch später werde der Echtbetrieb nur mit menschlicher Begleitung möglich sein, erklärt Experte Glotz-Richter. Statt eines Fahrers werde ein Steward an Bord sein, der im Notfall eingreifen könne. Glotz-Richter rechnet Bremen bei dem Antrag gute Chancen aus, da die Stärken des Landes gut herausgearbeitet worden seien. Insgesamt sechs Bewerbungen sollen bei der EU-Kommission eingegangen sein, für den Gewinner könnte es rund 15 Millionen Euro für die Umsetzung geben.

Die EU-Ausschreibung für das Forschungsprojekt ist im Programm „Horizon2020“ erfolgt. Der Projektantrag „Citymobil4PT“ wird vom internationalen Verband für den öffentlichen Verkehr UITP koordiniert und umfasst europäische Forschungseinrichtungen, Technologiehersteller und ausgewählte Testanwender. „Ich bin stolz, dass wir uns gemeinsam mit Bremerhavenbus für dieses internationale Konsortium durchsetzen konnten“, sagt Bremens Verkehrssenator, Joachim Lohse. „Bremerhavenbus ist aktiv mit Anwendungsideen auf mich zugekommen und hat mit der maritimen Meile auch einen möglichen Testbereich, der international wahrgenommen wird.“

Vertreter des Bremer Verkehrs- und Umweltressorts beschäftigen sich seit Längerem mit diesen technologischen Entwicklungen im Verkehrsbereich und hatte damit auch einen direkten Zugang zum internationalen Projektkonsortium. Seit 2012 hatte Bremen an einem früheren Citymobil-Projekt teilgenommen, bei dem es ebenfalls um autonom fahrende Mini-Busse ging. Das Projekt lief 2016 allerdings aus. Nun also der neue Antrag.

Bis Anfang Juni wird die EU-Kommission die konkurrierenden Anträge prüfen und eine engere Auswahl für detaillierte Konzepte bestimmen, die dann Ende September eingereicht sein müssen. Das Forschungsprojekt würde dann zu Beginn des Jahres 2018 starten können und über vier Jahre laufen.