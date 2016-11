Die Bremerin Lara Trautmann überzeugt mit ihrer Darbietung eines Sarah Connor Songs. (Screenshot SAT.1)

The Voice of Germany ist in seine sechste Staffel gestartet. Logisch, dass auch das kleinste Bundesland bei der erfolgreichen Musikshow wieder mitmischen möchte. Die Bremerin Lara Trautmann konnte die Coaches Samu Haber sowie Smudo und Michi Beck von den Fanta Vier von sich überzeugen und ist nun eine Runde weiter im Musik-Wettbewerb. Yvonne Catterfeld und Andreas Bourani drehten sich hingegen nicht um.

Die ausgebildete Musicaldarstellerin war am Donnerstagabend in der Pro 7-Musik-Talentshow mit dem Song „Das Leben ist schön“ von Sarah Connor ins Rennen gegangen. Am Ende der Performance hatte sie vor allem die Aufmerksamkeit von Samu Haber sowie von den Fantas sicher. „Was mich Smudos Hand auf diesen Buzzer hat hauen lassen, war die Art mit der deutschen Sprache umzugehen und das einfach natürlich klingen zu lassen und eine Bedeutung in die Wort reinzulegen“, sagte Michi Beck in der Show. „Uns hat es abgeholt“, ergänzte Smudo seinen Bandkollegen.

Michi Beck (links) und Smudo von den Fanta Vier freuen sich über ihren Bremer Neuzugang. (SAT.1/ProSieben / Richard Hübner)

Auch Samu Haber, Leadsänger von Sunrise Avenue, zeigte sich beeindruckt von dem Auftritt und buhlte um die Kandidatin. Die 27-Jährige entschied sich schließlich für das Team Fanta und wird ihren weiteren Weg bei The Voice mit den Hip-Hopern aus Stuttgart bestreiten.

Lara Trautmann aus Bremen spricht Lara Croft

Eine Unbekannte ist die rothaarige Bremerin allerdings nicht. Vor allem in Computerspielen, wie Anno 2205 und Fallout 4, kam sie als Synchronsprecherin zum Einsatz. Darüber hinaus verlieh Trautmann der jungen Lara Croft in Rise oft the Tomb Raider ihre Stimme.

Auch in Gamerkreisen machte sie sich auch als Spielerin einen Namen und erreichte unter dem Künstlernamen Lara Loft bei Let’s Play und Twitch sowie als Sängerin bei YouTube tausende Follower.

Dass sie auch singen kann, stellte Trautmann schon im Musical Meerjungfrau unter Beweis: Im Rahmen ihrer Ausbildung an der European Musical Academy (EUMAC) spielte sie die Titelrolle im Musical Die kleine Meerjungfrau nach dem gleichnamigen Märchen.

In der nächsten Runde muss sich Lara Trautmann dann im sogenannten „Battle“ gegen andere Teilnehmer durchsetzen. Die Sendung wird immer donnerstags und sonntags um 20.15 Uhr bei Pro 7 ausgetrahlt.