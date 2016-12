Die Bremerin Lisa Rozek (links) erarbeitete sich mit Alessandra Meyer-Wölden ein Outfit. (VOX/Andreas Friese)

Frau Rozek, bitte vervollständige Sie den Satz: Mode ist für mich…

Lisa Rozek: …ein Spiegel von meiner Seele. Ich zeige meine Stimmung durch Klamotten. In erster Linie sollte man sich wohlfühlen. Ich glaube, wenn man sich nicht wohlfühlt, dann strahlt man das auch aus.

Wie viel Geld geben Sie im Monat für Klamotten aus?

Ich gebe ungefähr 400 Euro für meine Klamotten aus. Bis vor Kurzem hatte ich noch einen Nebenjob auf 450 Euro Basis und das habe ich dann ausgegeben.

Was ist Ihr persönliches Lieblings-Kleidungstück?

Ich habe mir mal eine Philipp Plein Lederjacke gekauft, die hat um die 3000 Euro gekostet. Dafür habe ich lange gespart. Wenn andere feiern gegangen sind, habe ich gearbeitet. Ich habe halt nicht viele Hobbys, die Mode ist mein Hobby. Mir macht es Spaß, Sachen zu kombinieren. Ich arbeite jetzt auch im Einzelhandel als stellvertretende Filialleiterin.

Bei der Vox-Sendung „Shopping Queen“ konnten Sie schon Ihren guten Modegeschmack unter Beweis stellen und das offenbar so gut, dass Sie nun bei „Guidos Shopping Queen des Jahres“ teilnehmen dürfen. Wo waren Sie, als Sie den Anruf bekamen?

Ich war gerade am Bahnhof. Ich dachte erst, dass die mich veräppeln wollen. Ich habe sofort meine Oma angerufen und das Telefon vollgeschrien. Alle haben mich komisch angesehen und meine Oma hat mich gar nicht verstanden.

Und wie war es für Sie, noch ein zweites Mal mitzumachen?

Es war eine Ehre und etwas ganz Besonderes. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Denn ich bin ja Bremer Shopping Queen Ende 2015 geworden. Bei der ersten Sendung war ich mit meiner Oma in Bremen einkaufen. Beim zweiten Mal hatte ich prominente Unterstützung in Berlin. Außerdem wusste ich, dass man ein Geschenk von Guido bekommt, worauf man sein Outfit basteln muss.

War es im zweiten Durchgang denn einfacher?

Nein. Das zweite Mal war noch aufregender, weil man eine teure Jacke aus Guidos Kollektion geschenkt bekommen hat. Natürlich freut man sich darüber, aber man steht auch unter Druck. Immerhin kennt er die Jacke. Er hat sie designt und dazu einen Look im Kopf. Ich wollte ihn nicht enttäuschen. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass er mag, was ich mache. Außerdem war es was Besonderes, mit einem Promi zu shoppen.

Wie ist der Designer und Moderator Guido Maria-Kretschmer denn persönlich?

Ich mochte ihn schon vorher. Nach der Bremer Shopping Queen mochte ich ihn noch mehr. Guido ist so ein lieber und herzlicher Mensch. Und er nimmt sich viel Zeit für einen. In den Drehpausen schnackt er mit einem über alles Mögliche. Er ist einfach ein mega lieber Mensch. Ich glaube, alle Frauen lieben ihn. Aber in echt ist er noch süßer. Das hätte ich niemals gedacht.

Und was war Ihr persönlichster Moment mit ihm?

Was ich richtig niedlich fand, war, als ich ihm ein Schokoladen-Herz von meiner Oma überreicht hatte. Darauf stand „Beste Grüße aus Bremen“. Das habe ich ihm gegeben und gefragt, ob wir ein Foto damit machen können. Meine Oma hatte nämlich Angst, dass ich es ihm nicht gebe. Und dann hat er ein Video mit mir zusammen gemacht. Wir hatten in der Drehpause nur ein paar Minuten und er hatte sich diese Zeit genommen.

Bei der Jahres-Shopping Queen haben die Kandidaten prominente Unterstützung. Wie war das für Sie?

Ich war so aufgeregt. Seitdem ich wusste, dass ich mitmache, haben wir mit der ganzen Familie gerätselt, wer mich wohl begleiten würde. Aber wir sind nicht auf Alessandra Meyer-Wölden gekommen.

War Meyer-Wölden eine gute Shopping Begleitung?

Ich hatte sie mir nie so lieb vorgestellt und das sie so ein natürlicher und offener Mensch ist. Wir waren wie Freunde. Wir haben uns gesehen und haben uns geliebt. Sie war wie eine große Schwester, die mitgeshoppt hat. Wir haben sogar noch Kontakt. Aber wie gut wir mit der Aufgabe zurechtgekommen sind, darf ich nicht verraten.

Kommt man mit vier Stunden und 500 Euro denn generell gut aus?

Man macht sich über so viele Dinge Gedanken und hinterfragt auch alles, was man sonst nicht macht. Dementsprechend hat man hinterher ein Zeitproblem. Und eigentlich denkt man auch, dass 500 Euro viel sind, aber man verschätzt sich. Man nimmt irgendwas, was einem entgegenfliegt und achtet kaum auf den Preis.

Wo gehen Sie in Bremen in der Regel einkaufen?

Ich gehe hauptsächlich bei Hallhuber in Bremen einkaufen. Ich gehe auch gerne ins Viertel oder fahre nach Hamburg. Und Zara natürlich auch. Ich glaube, jede Frau liebt Zara. Es ist aber nicht so, dass ich nur in einem Laden einkaufe. Ich bestelle auch mal Klamotten online.

Kann man in Bremen überhaupt gut einkaufen gehen?

Ich finde schon, dass man in Bremen gut einkaufen gehen kann. Die Bremer Innenstadt ist wunderschön, gerade auch mit dem Roland und der Böttcherstraße. Ich mag dieses Kleine, Süße an Bremen. Mich stört es nicht, dass die Bahn durch die Innenstadt fährt. Aber wenn man mal ein bisschen mehr Zeit hat, dann geh ich lieber nach Hamburg, weil man dort einfach mehr Auswahl hat. In Hamburg gibt es auch Outlets, wo es Designerschuhe günstiger gibt.

Sicherlich werden Sie die Folge im Fernsehen verfolgen. Wo werden Sie „Guidos Shopping Queen des Jahres“ anschauen?

Ich werde sie wahrscheinlich zu Hause mit meiner Oma und meinem Papa gucken.

Das Interview führte Ina Schulze

„Guidos Shopping Queen des Jahres“ steht 2016 unter dem Motto: "Guido hautnah - Verleihe einem It-Piece aus meiner aktuellen Kollektion den perfekten Touch!" Die Sendung wird am 18. Dezember, um 20.15 Uhr auf Vox ausgestrahlt. Gedreht wurde bereits Mitte Oktober.

Zur Person:

Lisa Rozek ist gelernte Mediengestalterin. Inzwischen ist die 25-Jährige stellvertretende Filialleiterin bei Theo Wormland in der Waterfront. Ende 2015 wurde Rozek mit der zweithöchsten Punktzahl die Bremer Shopping Queen. Auch der Modedesigner und Moderator Guido Maria Kretschmer lobte damals die gebürtige Bremerin und vergab zehn Punkte für ihr festliches Outfit zur Firmenweihnachtsfeier.