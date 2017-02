Kurz vor der Show: Die Bremerin Sarah Strauß lässt sich die Nägel machen. (Volker Knopf)

Mit Platz eins war nicht zu rechnen, das wäre auch vermessen gewesen angesichts der Konkurrenz von 21 Frauen. Aber Platz drei bei der Wahl zur Miss Germany ist ja auch nicht schlecht. Sarah Strauß, amtierende Miss Bremen, hat im Finale des Wettbewerbs in Rust bei Freiburg am frühen Sonntagmorgen Bronze geholt.

Strauß legte in Südbaden einen guten Auftritt hin. Die 21-Jährige erzielte am Ende 220 Stimmen und damit nur 20 Stimmen weniger als die Zweitplatzierte, Miss Niedersachsen Aleksandra Rogovic. Kein Wunder, dass die Bremer Lehramtsstudentin (Sport/Spanisch) mit dem Verlauf der Glamour-Veranstaltung zufrieden war.

„Eine große Ehre für mich. Die drei Wochen in der Vorbereitungsphase im Missen-Camp und das Finale haben einfach nur Spaß gemacht. Das waren wunderbare Wochen. Insgesamt war das einfach eine tolle Erfahrung“, sagte die junge Frau, die auf der Bühne sichtlich Lebensfreude ausstrahlte.

Wolfgang Bosbach in der Jury

Zuvor hatte sie sich in Abendgarderobe, im Dirndl, in Bade-Mode und bei der Interview-Runde dem Publikum und der Promi-Jury präsentiert. Zudem zeigte sie mit ihren Mitstreiterinnen eine einstudierte Choreografie. Unter anderem CDU-Politiker Wolfgang Bosbach, Schönheitschirurg Werner Mang und Extremsportler Joey Kelly nahmen die jungen Damen auf dem Laufsteg genauer unter die Lupe.

In einem „Beauty Camp“ auf Fuerteventura wurden die 22 Teilnehmerinnen auf den Wettbewerb, der bereits seit 1927 veranstaltet wird, vorbereitet. Auf dem Programm des zehntägigen Trainingslagers standen Laufen, Posen, ein Knigge-Kurs, Fototermine, Kosmetikberatung und auch ein Lehrgang zum Umgang mit Medienvertretern. Angeleitet wurden die Landessiegerinnen von Benimm-Trainerin Ines Klemmer von der Miss-Germany-Corporation.

„Das war eine prima Vorbereitung, ich habe zweifellos sehr viel gelernt“, sagte die 1,78 Meter große Miss Bremen, die ihren Titel im Oktober im Einkaufszentrum „Waterfront“ errungen hatte. Zudem habe sie sich gut mit ihren Konkurrentinnen verstanden: „Wir haben natürlich unterschiedliche Charaktere. Aber insgesamt hat das sehr gut gepasst.“

Im Finale ging es dann nicht nur darum, gut auszusehen, sondern es galt außerdem, einen guten Eindruck zu machen: In der Interview-Runde auf der Showbühne verriet Strauß, dass sie in ihrer Freizeit gerne tanzt, gesund kocht, Tiere liebt und den Fitnesssport Zumba betreibt.

Miss Sachsen hat die Wahl gewonnen

Im Vorfeld der Wahl hatten sich rund 5200 Frauen in 150 Vorentscheiden bei den Landeswahlen in der gesamten Republik Hoffnung auf die Krone gemacht. Bis tief in die Nacht hinein hieß es für Sarah Strauß tapfer in Kameras lächeln, Interviewfragen zu beantworten und für Fotos herzuhalten.

Sarah Strauß mit der Siegerin Soraya Kohlmann (Miss Sachsen) und der Zweitplatzierten Aleksandra Rogovic (Miss Niedersachsen, von links). (Volker Knopf)

Ach ja, eine Gewinnerin gab es auch noch: Miss Sachsen hat es geschafft, sie ist die neue Miss Germany. Sie heißt Soraya Kohlmann, ist 18 Jahre alt und geht zur Schule: „Ich kann mein Glück gar nicht in Worte fassen“, sagte sie nach der Wahl. „Ich freue mich, Deutschland mit Offenheit und Herzlichkeit repräsentieren zu dürfen.“

Abgesehen von Krone und Schärpe erhält Kohlmann als Preise ein Auto für ein Jahr sowie Schmuck, Kleidung und Reisen im Wert von 11.000 Euro. Hinzu kommt ein vollgepackter Kalender mit rund 200 Terminen im In- und Ausland in den kommenden zwölf Monaten. Kohlmann ist Nachfolgerin von Lena Bröder aus Nordwalde bei Münster in Nordrhein-Westfalen. Die 27-Jährige war vor einem Jahr zur Miss Germany gekürt worden und musste Krone und Titel nun turnusgemäß wieder abgeben.

Von Petra Schürmann bis Verona Pooth

Bei der Wahl zur „Miss Germany“ dürfen unverheiratete Frauen im Alter von 16 bis 29 Jahren antreten. Sie müssen die deutsche Staatsangehörigkeit haben, kinderlos sein, außerdem dürfen von ihnen keine Nacktaufnahmen oder erotische Fotos in Umlauf sein. Tätowierungen, Piercings oder Schönheitsoperationen sind kein Problem. Die wohl prominenteste Teilnehmerin früherer Wahlen war die spätere TV-Moderatorin Petra Schürmann (1933-2010). Sie wurde 1956 bei Miss Germany Dritte und im selben Jahr „Miss World“. 1977 wurde Dagmar Wöhrl „Miss Germany“, heute sitzt sie für die CSU im Bundestag. 1993 holte die spätere Werbe-Ikone Verona Feldbusch (heute Pooth) den Titel.