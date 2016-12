Shopping-Queen-Kandidatin Lisa Rozek (l.) mit ihrer prominenten Beraterin Alessandra Meyer-Wölden. (Andreas Friese)

Lisa (25) aus Bremen, Barbara (46) – genannt Babs – aus Ulm, Anja (23) aus Hamburg und Patrizia (32) aus Düsseldorf wurden jeweils bereits mit den Titeln ihrer Städte belohnt. In der zweiten Runde durften die Kandidatinnen mit prominenter Unterstützung shoppen gehen.

Die Bremerin Lisa Rozek entwarf gemeinsam mit Alessandra Meyer-Wölden zu einem It-Piece aus der aktuellen Kollektion von Guido Maria Kretschmer ein schickes Outfit. Eine Lederjacke mit vielen goldenen Plättchen diente als Basis für ihren Look. Zwischenzeitig erinnerte ihr Outfit dank Handschuhen und Hut eher an Michael Jackson. Am Ende entschied sie sich jedoch für ein schwarzes Kleid und Overknees.

Alessandra Meyer-Wölden war von der aufwändig gearbeiteten Jacke so begeistert, dass sie Rozek einen Deal vorschlug: „Ich bringe dich nach New York und du schenkst mir die Jacke!“ Denn die Gewinnerin darf sich über eine New-York-Reise sowie 1.000 Euro Shopping-Geld freuen.

Daraus wurde aber nichts. Mit 31 Punkten belegte die Bremerin bei Guidos „Shopping Queen des Jahres“ lediglich den dritten Platz. Siegerin wurde Babs aus Ulm. Zur großen Überraschung überließ sie allerdings Patrizia die Reise nach New York. Zur großen Freude der 32-Jährigen, die mit schweren Schicksalsschlägen zu kämpfen hat. Bei der 32-Jährigen wurde fortgeschrittener Brustkrebs festgestellt. Doch die lebenslustige Italienerin lässt sich nicht unterkriegen. Bei „Guidos Shopping Queen des Jahres“ belegte sie den zweiten Platz und darf sich dank Babs nun auf eine Reise in die USA freuen.

Im Übrigen geht es am Montag direkt weiter: Dann wird die nächste Shopping Queen aus Bremen gesucht. Mit dabei aus der Hansestadt sind die Kandidatinnen Sabrina (23), Djamila (50), Melanie (33) und Franzina (19). Das Motto der fünf Folgen lautet „Driving home for Christmas – finde das perfekte Outfit für den Weihnachtsbrunch mit der Familie“.

Die Sendung „Shopping Queen“ aus Bremen wird von Montag bis Freitag, jeweils um 15 Uhr auf Vox ausgestrahlt.