Die Sängerin und ihr Mentor: Sara Dähn bei einer Probe am Klavier mit Thomas Blaeschke. (dpa)

Ihre Geschichte könnte auch einer Hollywood-Filmproduktion zugrunde liegen. Nur, dass kein Drehbuchautor das Skript verfasst hat, sondern tatsächlich das oft bemühte Leben als Autor verantwortlich zeichnet. Mit den Worten „Es war um mich geschehen“ fasst Sara Dähn zusammen, was sie im Alter von 14 Jahren beim Besuch des Musicals „Cats“ im Bremer Musicaltheater empfunden habe.

Von diesem Moment an habe sie ihre Zukunft als Tänzerin, Sängerin und Darstellerin auf der Bühne gesehen. Heute, nur zwölf Jahre später, blickt die Bremerin, die ihre ersten musikalischen Erfahrungen in einer Schulband sammelte, bereits auf eine beeindruckende Bühnenkarriere zurück. In Thomas Blaeschkes Musical „Anastasia“, das vom 9. bis zum 12. Februar am Richtweg zu sehen ist, gestaltet Sara Dähn die Titelrolle.

Erstmals als Autorin mitgewirkt

Mehr noch: Erstmals hat die 26-jährige für „Anastasia“ auch als Autorin mitgewirkt, hat zusammen mit Blaeschke und Regisseurin Nina Arena den Text des Stücks entwickelt. „Anastasia wird in unserem Musical lebendig, davon bin ich fest überzeugt“, gibt sie sich selbstsicher.

Gleichwohl sei sie sehr gespannt auf das Feedback des Publikums. Denn in seiner jetzigen Form sei „Anastasia“ noch nie aufgeführt worden, die Crew habe das Musical seit 2013 permanent verfeinert. So gesehen handele es sich bei der bevorstehenden Premiere der Produktion gar um eine Uraufführung. Dähn hofft, dass sie mit „Anastasia“ infolge der Bremer Vorstellungen noch auf Tournee gehen wird.

An Erfahrung mangelt es der Sopranistin diesbezüglich nicht. Schon als 16-jährige sei sie mit der Bremer Musical Company in Shanghai aufgetreten, blickt Dähn zurück. Erst danach habe sie am Hermann-Böse-Gymnasium bilingual das Fachabitur abgeschlossen und schließlich an der European Musical Academy ihre offizielle Berufsausbildung zur Musical-Darstellerin absolviert, wo sie freilich schon lang keine Unbekannte mehr gewesen sei.

Schauspiel-, Tanz-, und Gesangskurse

So habe sie dort bereits als Teenager Schauspiel-, Tanz-, und Gesangskurse besucht. Thomas Blaeschke, Leiter der Academy, habe sie damals schon intensiv gefördert. „Du musst unbedingt dranbleiben“, habe er ihr immer wieder eingeschärft. Mit der Bremer Musical Company zog es sie in den letzten Jahren nicht nur durch ganz Deutschland, sondern auch nach Usbekistan, China, Südafrika und Afghanistan.

An bis zu 180 Tagen jährlich trete sie mittlerweile auf, sagt Dähn, die voriges Jahr gar beim Sommerfest im Bundeskanzleramt gesungen hat und längst ihrerseits Gesang unterrichtet. Dass sie weiß, wie es geht, belegen auch etliche Preise, die die Künstlerin bereits gewonnen hat.

So wurde sie in den Jahren 2011 und 2012 beim Deutschen Rock- und Poppreis in Wiesbaden als „Beste Musicalsängerin“ ausgezeichnet. Bei der Chorweltmeisterschaft in Graz gewann sie 2011 zudem mit dem Ensemble der Bremer Musical Company die Vizeweltmeisterschaft in der Kategorie „Musical & Pop“.

Die Endproben laufen

Derzeit gilt Dähns Konzentration vollauf „Anastasia“. Die Endproben laufen. Das Musical kreist um das Leben der jüngsten russischen Zarentochter Anastasia Romanow oder vielmehr um den Mythos, welcher sich um dieses Leben rankt. Denn es gilt als bewiesen, dass Bolschewiki die 17-Jährige im Juli 1918 mit ihrer Familie ermordeten. Auf der Bühne des Musical-Theaters aber werde Anastasia in diesem Alter erst so richtig aufblühen, verspricht Sara Dähn.

Ohnehin habe sich das Autoren-Trio nicht an die historischen Fakten geklammert, sondern vielmehr versucht, den Mythos um die große Friedensstifterin Anastasia noch etwas fortzuspinnen und in adäquate theatrale Formen zu gießen.

So handele es sich bei dem Musical, zumindest am Rande, auch um eine Liebesgeschichte, verspricht die Hauptdarstellerin, und verrät zudem, dass ein Nachfahre des Wunderheilers Rasputin sowie eine falsche Anastasia eher unheilvolle Rollen spielten. Allzu glatt dürfe es schließlich auch nicht laufen, findet die Künstlerin. Theatervorstellungen lebten schließlich von der Spannung.

Für diese bürge im Musical auch Thomas Blaeschkes Musik, welche melodisch und reich an Ohrwürmern sei. Aus Kostengründen habe die Crew die Orchester-Arrangements indes eingespielt, sodass das Publikum mit „Halbplayback“ vorliebnehmen müsse: mit Live-Gesang zur Instrumentalmusik vom Band. Dafür seien die Gesangseinlagen umso vielfältiger, Blaeschke habe auch Jazz-Elemente in die Musik eingepflegt. So lebt Zarentochter Anastasia 100 Jahre nach ihrem Tod gar als Kosmopolitin fort, wenn auch nur auf der Bühne.