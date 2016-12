Ein Blick auf die Breminale. Die erste Veranstaltung fand bereits 1987 statt. (Christina Kuhaupt)

Größer, besser, anspruchsvoller und immer mehr Künstler. Die Zahlen der Breminale steigen immer weiter an: Die Gesamtkosten, die Besucherzahlen, die Standgebühren und damit die Ausgaben und die Einnahmen gehen von Jahr zu Jahr nach oben. Das geht aus der Antwort des Senats auf die große Anfrage der CDU-Fraktion hervor. Die Förderung des Festivals an den Deichwiesen, das im nächsten Jahr vom 5. bis 9. Juli im Kalender steht, ist hingegen gleich geblieben.

Das soll laut dem Senatspapier so bleiben und möglichst viel Planungssicherheit für die Veranstalter herstellen. Darum hatte das Kulturressort 2016 auch einen Haushaltstitel eingerichtet, der die Breminale mit einem festen Betrag von 60.000 Euro pro Jahr bezuschusst. Hinzu kamen bislang jährlich 55.000 Euro von der Wirtschaftsförderung Bremen (WFB). Die WFB-Zuschüsse müssen allerdings von den Machern von Sternkultur jedes Jahr neu beantragt werden.

Susanne von Essen ist die künstlerische Leiterin der Breminale. (Christoph Schiffer)

Organisatoren hoffen auf kontinuierliche Förderung

„Wir wünschen uns natürlich eine kontinuierliche Förderung aus der Stadt“, sagt Susanne von Essen, künstlerische Leiterin der Breminale. Das Organisatoren-Team erhoffe sich, dass es nicht jedes Jahr um die Gelder kämpfen und stets neu beantragen müsse. „Es wäre schön, wenn feststeht, dass die Summe für uns da ist“, so von Essen. Die Planungen für das Festival gingen bereits zwei Jahre vorher los, was auch eine gewisse Sicherheit benötige. Mit den zuständigen Personen in der Kulturbehörde gebe es bereits vielversprechende und gute Gespräche für die kommenden Jahre.

Dass die Breminale weiterhin als einer der kulturellen Höhepunkte im Bremer Sommer gefördert wird, steht bei Vertretern der Kulturbehörde, der WFB oder der Politik keinesfalls zur Debatte. Allerdings stellt sich die Frage, aus welchen Geldtöpfen die Fördersumme weiterhin kommen wird. 2015 und 2016 gab es jeweils die eingangs erwähnten 60.000 Euro vom Kultursenator. 2012 bis 2014 waren es noch 40.000 Euro. Von der WFB hingegen flossen 2012 noch insgesamt 75.000 Euro, ab dem Jahr 2013 waren es dann stets 55.000 Euro. Die Gelder der Wirtschaftsförderung gab und gibt es immer nach Antragsstellung.

Zuschüsse werden projektbezogen vergeben

Für das kommende Jahr sieht es ein klein wenig anders aus: Aus dem WFB-Budget für Kultur- und Sportveranstaltungsförderung gibt es nur 50.000 Euro, also 5000 Euro weniger. Der Hintergrund: Der Vergabeausschuss aus Vertretern der Kultur- und Wirtschaftsbehörde sowie der WFB verteilt nach festen Kriterien projektbezogen die Zuschüsse. „Aufgrund der Begrenztheit der Mittel gab es dieses Mal für die Breminale weniger“, erklärt Jens Joost-Krüger, Projektleiter bei der WFB.

Allerdings taucht der Betrag von 5000 Euro dafür wiederum im Kultur-Topf für Projektmittel auf, für den ebenfalls ein Antrag gestellt werden muss. Über die Verteilung der darin enthaltenen Gelder entscheidet eine Jury aus Experten, die den Mitgliedern der Kulturdeputation dann Vorschläge vorlegt. Am Freitag, 2. Dezember, befasst sich der Haushalts- und Finanzausschuss mit der Freigabe der Mittel.

Zusammengefasst gibt es für die Breminale zwar mittlerweile einen festen Haushaltstitel, die Veranstalter müssen aber weiterhin ihr Programm genau durchrechnen, Begründungen und Anträge schreiben sowie auf eine jährliche Entscheidung warten. Auch für die jeweilige Verwaltung bedeutet dies zusätzlichen Aufwand. Mit der Situation sind alle Parteien nicht wirklich zufrieden, nach einer verbindlichen Lösung für den Doppelhaushalt 2018/2019 wird aber gesucht. Denkbar könnten beispielsweise Mittel aus dem ­City-Tax-Topf sein, über deren Verwendung aber das Wirtschafts- und das Kulturressort noch diskutieren.

Senat will Breminale unterstützen

Die WFB wie auch der Bremer Senat bekräftigen in ihren Aussagen immer wieder, dass sie die Fortführung des bestehenden Konzepts der Breminale positiv bewerten. Der Senat wolle die Breminale und ihre positive Wirkung für Bremen unterstützen, indem eine Planungssicherheit in Form von frühzeitigen Entscheidungen über entsprechende Förderungen erfolgen soll.

Aus der Senatsantwort gehen zahlreiche Zahlen hervor, die die positive Entwicklung belegen: So waren es 2012 noch 98 Künstlergruppen mit 450 Personen, 2016 bereits 157 Gruppen mit 717 Personen. Das liege laut Veranstalterin von Essen unter anderem daran, dass die Akteure an den Veranstaltungsorten „Dreimeterbretter“, „Flut“, „Jurte“ und dem „Deichbankett“ erstmals mitgezählt wurden.

Die Gesamtkosten sind von rund 290.000 (2012) auf knapp eine halbe Millionen Euro (2016) angestiegen. Zudem wurde das Gelände größer und die Einnahmen von Standplatzvermietungen gingen von rund 100.000 auf gut 250.000 Euro hoch.

Da immer wieder die Außenwirkung und die regional wirtschaftlichen Effekte des Kulturfestivals hervorgehoben werden, soll es 2017 eine Umfrage zur überregionalen Strahlkraft der Breminale geben, wie WFB-Projektleiter Jens Joost-Krüger mitteilt. Eine letzte Besucherumfrage habe es vor zehn Jahren gegeben. Demnach reisen fünf Prozent der Breminale-Gäste aus einer Entfernung von mehr als 300 Kilometern an. Doch für die Umfrage müssen erst einmal Gelder zur Verfügung gestellt werden.