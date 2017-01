Die CDU will den Ausschluss der NPD von der staatlichen Parteifinanzierung erreichen. (dpa)

Die Fraktion der CDU hat eine Aktuelle Stunde zu diesem Thema beantragt. Außerdem haben die Christdemokraten einen Dringlichkeitsantrag an das Landesparlament gerichtet. Sie wollen erreichen, dass Parteien wie die NPD von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen werden.

Die CDU regt an, von Bremen aus eine Bundesratsinitiative in Gang zu bringen, um das Grundgesetz zu ändern. Dabei geht es darum, einen Hinweis des Bundesverfassungsgerichts aufzunehmen, wonach es denkbar wäre, verfassungsfeindliche Parteien von der staatlichen Parteienfinanzierung auszunehmen. Die NPD hat einem Agenturbericht zufolge auf diesem Wege beispielsweise im Jahr 2014 rund 1,4 Millionen Euro staatliche Mittel erhalten.

Mehr zum Thema NPD zu schwach für ein Verbot Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat den Antrag auf ein Verbot der rechtsextremen NPD ... mehr »

Nach dem Denkanstoß aus Karlsruhe ist nun bundesweit Bewegung in dieses Thema gekommen. So sprach sich Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) dafür aus, eine Novelle der Parteienfinanzierung auf Bundesebene zu prüfen. Auch die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, griff diesen Faden auf.

In Bremen geht derweil die CDU voran, aber auch die Grünen können sich vorstellen, verfassungsfeindlichen Parteien den Geldhahn zuzudrehen. „Dass der Staat diejenigen finanziert, die ihn abschaffen wollen, ist nicht hinnehmbar“, so der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Björn Fecker. Ihre Position will die Fraktion auf ihrer Sitzung am Montagnachmittag ausloten. Genauso will es die SPD halten. Aus Fraktionskreisen verlautete aber schon im Vorfeld, dass die Sozialdemokraten „den Ansatz prinzipiell gut finden“.