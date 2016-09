Sitzung in der Bremischen Bürgerschaft. (Frank Thomas Koch)

Die Sitzung der Bremischen Bürgerschaft beginnt am Mittwoch (10 Uhr) gleich mit zwei Aktuellen Stunden. Auf Antrag der oppositionellen CDU-Fraktion debattiert die Bürgerschaft zunächst über das Thema Kinderarmut. Hintergrund ist eine Bertelsmann-Studie, wonach 2015 in Bremen die Quote der armutsgefährdeten Kinder bei 31,6 Prozent lag. Das war mehr als Doppelte des Bundesdurchschnitts von 14,7 Prozent.

In der zweiten, von der oppositionellen FDP-Fraktion beantragten Aktuellen Stunde, steht die Haushaltssanierung im Mittelpunkt. Das mit mehr als 20 Milliarden Euro hoch verschuldete Bremen plant Einsparungen und Gebührenerhöhungen, um den Sparkurs einzuhalten. Weiterer Tagesordnungspunkt ist ein Antrag von SPD und Grünen zur Einführung eines bundesweiten Labels zur Förderung des Tierwohls. (dpa)