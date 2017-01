Claudia Bernhad (Linke). (dpa)

„Das Geld fehlt an allen Ecken und Enden“, sagt Claudia Bernhard, arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Linken in der Bürgerschaft. Ihre Fraktion war es auch, die einen Antrag gestellt hat, damit das künftig nicht mehr vorkommt.

Zwischen 2007 und 2016 wurden insgesamt 24 Millionen Euro an sogenannten Eingliederungstiteln (EGT) nicht genutzt, etwa für Maßnahmen, in denen Langzeitarbeitslose wieder fit für den Arbeitsmarkt gemacht werden sollen. Das können beispielsweise Bewerbungstrainings, Weiterbildungen oder sonstige Qualifikationen sein.

Nachdem es im Sommer 2016 hieß, die Jobcenter in Bremen und Bremerhaven werden etwa 14 Millionen Euro zurückgeben müssen, hat sich die tatsächliche Zahl zum Jahresende noch einmal deutlich verringert. Letztendlich wurden im Jobcenter Bremen etwa 3,1 Millionen Euro und im Jobcenter Bremerhaven 1,3 Millionen Euro nicht verwendet.

Anspruch sollte sein, alles auszugeben

In der Debatte in der Bürgerschaft begründete Wirtschaftsstaatsrat Ekkehart Siering die übrig gebliebenen Millionen damit, dass kurzfristig Geld für die Integration von Geflüchteten zu Verfügung gestellt worden sei. „Um dafür Maßnahmen einzurichten, braucht man aber auch Träger und die passenden Mitarbeiter“, so Siering.

Die gäbe es aber nicht über Nacht, sondern das bräuchte Vorlaufzeit. Er verweist aber auch darauf, dass zwar prozentual gesehen weniger EGT genutzt wurden als 2015. Absolut seien acht Millionen Euro mehr ausgegeben worden. Er bestätigt jedoch auch, dass der Anspruch sein sollte, 100 Prozent der zu Verfügung stehenden EGT auszugeben.

Birgit Bergmann, arbeitsmarktpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, warnte davor, in Aktionismus zu verfallen. „Viel hilft nicht immer viel“, sagte die Abgeordnete. Die eingesetzten Mittel müssten auch tatsächlich der Integration in den Arbeitsmarkt dienen und nicht nur ausgegeben werden, um das gesamte Budget auszuschöpfen.

Zeitraum ist ein Problem

Ähnlich sah das auch Lencke Steiner von der FDP. Die Fraktionsvorsitzende forderte einen „nachhaltigen Mitteleinsatz“. Die Maßnahmen des Jobcenters müssten regelmäßig kontrolliert werden, um ihre Effizienz zu überprüfen.

Ein großes Problem für alle Parteien ist der Zeitraum, in dem die Jobcenter ihre Mittel ausgeben dürfen. Denn wenn ein Jobcenter nicht alle Fördermittel des Bundes in einem Jahr ausnutzt, muss es das restliche Geld zurückgeben. Es für Maßnahmen zu nehmen, die komplett im nächsten Jahr stattfinden oder auch nur bis ins kommende Jahr andauern, ist nicht möglich. Der Antrag in der Bürgerschaft, der unter anderem forderte, sich für eine Abschaffung dieser Regel einzusetzen, wurde jedoch abgelehnt.