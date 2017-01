Nach dem gescheiteren Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht will die Bremische Bürgerschaft nun anders gegen die NPD vorgehen. (dpa)

Der Vorstoß der Bürgerschaft zielt zunächst auf die NPD, deren Verbot vor dem Bundesverfassungsgericht vor wenigen Tagen gescheitert war. Die CDU hatte zu diesem Thema eine aktuelle Stunde im Landesparlament beantragt. Er sei enttäuscht, sagte CDU-Fraktionschef Thomas Röwekamp, dass auch der zweite Anlauf für ein NPD-Verbot vor dem höchsten Gericht gescheitert sei.

Gleichwohl habe Karlsruhe die Möglichkeit aufgezeigt, der NPD die wirtschaftliche Basis zu nehmen. Es stehe der Politik frei, per Grundgesetzänderung die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass einer Partei die staatliche Finanzierung aberkannt werden kann. Redner aller Fraktionen sprachen sich dafür aus, diesen Weg zu beschreiten. „Der Staat muss nicht auch noch diejenigen finanzieren, die ihn abschaffen wollen“, sagte bespielsweise Björn Fecker (Grüne).

AfD-Abgeordneter sorgt für Aufsehen

Zugleich bestand Übereinstimmung darin, dass die inhaltliche Auseinandersetzung der demokratischen Parteien mit dem Rechtsextremismus Vorrang haben müsse. In diesem Sinne argumentierten unter anderem Sascha Aulepp (SPD) und Kristina Vogt (Die Linke).

Für Aufsehen sorgte in der Debatte der AfD-Abgeordnete Alexander Tassis. Er wurde während seiner Rede durch einen Zwischenruf dazu aufgefordert, sich von seinem Parteifreund Björn Höcke zu distanzieren. Der thüringische AfD-Rechtsaußen hatte vor wenigen Tagen in einer Rede unter anderem das Holocaust-Denkmal im Zentrum Berlins kritisiert. „Ich distanziere mich garantiert nicht von Herrn Höcke“, sagte Tassis, was aus den übrigen Fraktionen mit empörten Zwischenrufen quittiert wurde.