Anderthalb Stunden wurde am Dienstag in der Bremer Bürgerschaft über Maßnahmen für mehr innere Sicherheit debattiert. (dpa)

Die Bürgerschaft ist sich weitgehend einig darüber, dass der Staat energischer gegen die terroristischer Bedrohung vorgehen muss, auch durch Verschärfungen vorhandener Gesetze. Anderthalb Stunden lang debattierte das Landesparlament am Donnerstagvormittag über entsprechende Maßnahmen, die in den vergangenen Tagen sowohl aus den Reihen des Senats als auch von der CDU-Opposition vorgeschlagen worden waren.

"Wir brauchen eine Kurswechsel in Deutschland und Europa", sagte CDU-Fraktionschef Thomas Röwekamp. Die Bürger hätten keine Verständnis dafür, dass sich geflüchtete Menschen ohne geklärte Identität in Deutschland bewegen und so zum Risiko für die innere Sicherheit werden könnten. Röwekamp verlangte eine Abschiebehaft für sogenannte Gefährder und auch einen "Unterbindungsgewahrsam" für Personen, bei denen nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie schwere Straftaten begehen wollen.

Für die SPD signalisierte Fraktionschef Björn Tschöpe Unterstützung für einen großen Teil der vorgeschlagenen Maßnahmen mit Ausnahme des Unterbindungsgewahrsams. Der Europäische Gerichtshof habe einer ähnlichen Regelung, die Baden-Württemberg ergreifen wollte, eine klare Absage erteilt.

Die Grünen signalisierten durch ihren Innenpolitiker Björn Fecker, dass sie bereit sind, ein Stück von ihren bisherigen, eher linksliberalen sicherheitspolitischen Positionen abzurücken. Zwar dürften "Sicherheit und Freiheit nicht gegeneinander ausgespielt werden". Doch werde auch von den Grünen anerkannt, dass man angesicht der terroristischen Bedrohung vor neuen Herausforderungen steht. Fecker bejahte unter anderem die Abschiebehaft für klar definierte Gefährder. "Das gibt es kein Vertun."

Skepsis ließ die Fraktionschefin der Linken, Kristina Vogt, anklingen. Sie wies darauf hin, dass der Berliner Attentäter Anis Amri auch auf der Grundlage bestehender Gesetze im Vorfeld seiner Tat hätte gestoppt werden können. Dass dies nicht geschah, habe mit Behördenversagen zu tun.

Peter Zenner (FDP) forderte mehr Prävention gegen radikal-islamistische Agitation und eine entsprechende "Kultur des Hinsehens". Zu einem Beschluss über konkrete Maßnahmen auf Landesebene kam es am Dienstag noch nicht. Das Thema soll in der Innendeputation weiter beraten werden.