Frauen die eine Burka tragen, gehören häufig einer extremen Form des Islam an. (Thomas Lohnes)

Darf sich eine Frau so verschleiert in der Öffentlichkeit zeigen, dass man ihr Gesicht und ihre Augen nicht mehr erkennen kann? Diese Frage wird gerade nicht nur auf Bundesebene, sondern auch innerhalb der Bremer Fraktionen diskutiert. Hintergrund sind Dringlichkeitsanträge, die die CDU und die FDP zum Thema an die Bremische Bürgerschaft gestellt haben.

Zuvor hatte auch der einzige Bremer AfD-Abgeordnete, Alexander Tassis, einen Antrag eingereicht. Darüber soll nun in der Plenarwoche der Bürgerschaft im Februar gesprochen werden. In der Debatte geht es vor allem um die Burka, einen Ganzkörperschleier, der den Frauen das Sehen nur durch eine Art Stoffgitter ermöglicht, und um den Nikab, der das Gesicht ebenfalls komplett verdeckt, aber einen Sehschlitz eingelassen hat.

Umfassendes Verbot von Burka und Nikab gefordert

Die AfD fordert in ihrem Antrag die Bürgerschaft unter anderem dazu auf, dass sie sich für ein umfassendes Verbot von Burka und Nikab einsetzt und bei Zuwiderhandeln eine Bußgeldvorschrift einführt. Von den Positionen der AfD distanziert sich die Bremer CDU-Fraktion in ihrem Dringlichkeitsantrag. „Wir wollen eine Vollverschleierung nur dort verbieten, wo es rechtlich möglich ist“, sagt Birgit Bergmann, Fraktionssprecherin für Arbeit und Gleichberechtigung.

Sie denke dabei an Schulen oder öffentliche Behörden. Bergmann habe bei ihrer Recherche zum Thema festgestellt, dass Frauen, die eine Burka tragen, häufig einer extremen Form des Islam angehören. „Oft brechen sie gleichzeitig mit ihrem sozialen Umfeld und leben komplett abgeschirmt“, sagt Bergmann. Mit religiöser Freiheit habe das nichts zu tun.

Ähnlich sieht das auch die Bremer FDP-Fraktion, die am Donnerstag ebenfalls einen Dringlichkeitsantrag gestellt hat. Ganzkörperschleier wie Nikab und Burka seien ein Symbol der Unterdrückung von Frauen und ein massives Integrationshindernis, heißt es darin. Ein generelles Verbot von Ganzkörperschleiern hält die FDP für verfassungswidrig.

Glaubensfreiheit ist Teil der Menschenwürde

Das Bundesverfassungsgericht habe immer deutlich gemacht, dass die Glaubensfreiheit Teil der Menschenwürde ist. Die Liberalen fordern deshalb, dass das Tragen von Vollverschleierung im öffentlichen Dienst, im Rahmen des Strafvollzugs, der Gerichtsbarkeit, des Wehrdienstes, in Bildungseinrichtungen sowie bei der Teilnahme des Straßenverkehrs zu verbieten ist.

Wie viele Frauen in Bremen welche Art von Schleier tragen, darüber gibt es keine konkreten Zahlen. „Zuletzt hat der Fall einer niedersächsischen Schülerin für Aufsehen gesorgt, die trotz des in Niedersachsen bestehenden Verbots in der Schule einen Nikab trug“, sagt FDP-Fraktionsvorsitzende Lencke Steiner. Ähnliches sei auch in Bremen nicht auszuschließen.

Die Bildungsbehörde kann bisher keinen kritischen Fall bestätigen, in der es Streit um eine Verschleierung gegeben hätte. Schulen seien in der Frage der Vollverschleierung – wie auch beim Kopftuch – derzeit autark. Die Bekleidung der Lehrer und Schüler müsse aber mit dem Schulfrieden vereinbar sein. „Gibt es Probleme, würde die Behörde als Vermittler eingeschaltet werden“, sagt Annette Kemp, Sprecherin der Bildungsbehörde.

Landesfrauenbeauftragte Ulrike Hauffe kann die Diskussion der Fraktionen nicht nachvollziehen. (Christina Kuhaupt)

Die Landesfrauenbeauftragte Ulrike Hauffe kann die hiesige Diskussion der Fraktionen indes nicht nachvollziehen. „In Bremen gibt es bisher überhaupt kein Problem mit vollverschleierten Frauen“, sagt sie. Sie hält die Debatte für blinden Aktionismus der Parteien. „Die Diskussion hat mehr mit den Wahlen zu tun, als mit den realen Problemen, die wir hier vor Ort haben“, sagt sie.

Auch der Schura Bremen, Dachverband islamischer Gemeinschaften in Bremen, sind keine Frauen bekannt, die in der Stadt Burka oder Nikab tragen. „In unseren Gemeinden kenne ich keine Frau. Das sind, wenn überhaupt, Einzelfälle“, sagte ein Mitglied der Schura gegenüber dem WESER-KURIER.

Trotzdem führen auch die anderen Fraktionen derzeit Gespräche zu dem Thema. Die Bremer Sozialdemokraten seien dagegen, dass man vorschnell ein Verbot fordere, nur weil man sich an dem Anblick der verschleierten Frauen störe, sagt SPD-Sprecher Matthias Koch. „Das Thema wird innerhalb der Fraktion kontrovers diskutiert, die Tendenz geht aber dahin, dass wir für ein Verbot in Bereichen wie Behörden sind oder wenn es um die Feststellung der Identität geht“, sagt Koch.

Aufklärung und Förderung der Frauen

Dem stimmen auch die Grünen zu. „Ein rigides Komplett-Verbot der Vollverschleierung von volljährigen Frauen würde der gesellschaftlichen Isolierung der Betroffenen hingegen noch mehr Vorschub leisten. Unser Ziel muss sein, diesen Frauen durch Aufklärung und Förderung die Möglichkeit zur Emanzipation zu eröffnen“, sagt Henrike Müller, Grünen-Fraktionssprecherin für Geschlechterpolitik. Die Fraktion arbeite derzeit an einem eigenen Antrag zum Thema.

Für ein Verbot der Vollverschleierung im öffentlichen Raum spricht sich die Fraktion der Linken aus. „Abgesehen davon, dass schwer vorstellbar ist, wie so ein Verbot in der Praxis aussehen soll, lenkt es die Aufmerksamkeit auf Scheinprobleme und populistische Stereotype, die nicht weiterhelfen“, sagt Fraktionsvorsitzende Kristina Vogt.

Frankreich sei ein gutes Beispiel dafür, dass Vollverschleierungs-Verbote kein höheres Maß an innerer Sicherheit schaffen. „Anstatt Scheindebatten braucht es eine bessere Ursachenanalyse und Prävention von Radikalisierung“, so Vogt.