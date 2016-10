Leberwurst to go: René Falkenberg, Filialleiter des Hauses Manufactum, legt die Ware in die Plastikdose. (Christina Kuhaupt)

Die Dimensionen sind unvorstellbar: Millionen Tonnen Plastik landen in den Meeren. Experten befürchten, dass in wenigen Jahrzehnten schon mehr Plastikteile als Fische in den Ozeanen schwimmen könnten. Der Deckel des Coffee-to-go-Bechers, die dünne Tüte aus der Obstabteilung des Supermarkts – der Müll ging durch die Hände der Verbraucher. Doch was sind die Alternativen, um plastikfrei einzukaufen? Ist es möglich, ganz und gar auf Verpackungen zu verzichten?

Mittags auf dem Bremer Marktplatz. Im Jute-Beutel befinden sich ein Kaffeebecher und eine größere Plastikdose. Der Auftrag: Unterwegs Einkäufe erledigen, Hunger und Durst stillen – ohne dabei Müll zu produzieren. Ein Cappuccino to go soll es als Erstes sein. Es geht zu Starbucks. Der Becher wandert nach der Bestellung über die Theke. „Zum Mitnehmen bitte.“ Bedienung Arne, ein Smiley lacht auf seinem Namensschild, nimmt ihn ganz selbstverständlich entgegen.

Discount für den eigenen Becher

Alles beginnt nun zu fließen: Der Espresso aus der Maschine in das Gläschen, der Inhalt aus dem Gläschen in den Becher, und schließlich gleitet der fluffige Milchschaum aus dem Edelstahlkännchen gekonnt auf den Espresso. Wer will, der kann hier also auf den Wegschmeiß-Behälter verzichten. Viele Stammgäste aus den Unternehmen in der Nähe kämen regelmäßig mit ihrem eigenen Becher in das Café, sagt Arne mit dem Smiley.

30 Cent „Cup Discount“ gibt es für den eigenen Becher – so ist es auch auf dem Bon vermerkt. Der Cappuccino für 3,15 kostet also 2,85 Euro. „Wir wollen der Umwelt helfen“, sagt Patrick Czwojdrak, Leiter der Filiale Am Markt. Allerdings nähmen nur wenige Kunden die Aktion wahr, sagt Czwojdrak. Dennoch sei der Schritt wichtig.

Cappuccino zum Mitnehmen – ganz ohne Plastik, im eigenen Becher. (Christina Kuhaupt)

Der Bummel durch die Stadt geht mit warmen Händen weiter. Kaffee umfüllen – das funktioniert also. Wie sieht es aber mit sensibleren Lebensmitteln aus? Das Warenhaus Manufactum am Domshof bietet Brot, Käse, Fleisch und Wurst in großer Auswahl an – für Feinschmecker. Im Moment tummeln sich im vor Kurzem eröffneten Laden viele Kunden.