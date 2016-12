Caught in the Act zeigten im Modernes, dass sie ihre inzwischen erwachsenen Fans noch immer begeistern. (Frank Thomas Koch)

Aus den Musikboxen dröhnt es „we are back“, dann laufen drei Männer mit Mikrofon in der Hand auf die Bühne. Das Publikum grölt, Frauen halten rote Herzchen aus Pappmasche in die Höhe. Darauf steht in fetten schwarzen Buchstaben „Caught in the Act – We love You“.

Im zwar nicht ausverkauften aber gut gefüllten Modernes haben am vergangenen Sonntag Fans die Boygroup ihrer Jugend gefeiert: Caught in the Act gehörte neben Take That und den Backstreet Boys zu den erfolgreichsten Boybands der 90er Jahre. Ihre Liebeshymne „Love is everywhere“ verkaufte sich mehr als 500.000 Mal.

"Wir wollen unseren Jugendschwarm wiedersehen"

Unter den Besuchern des Konzerts sind überwiegend Frauen zwischen 30 und 40 Jahren. Viel nackte Haut zeigen sie nicht mehr. Kreischen können sie aber immer noch. Vor allem, als auf der Bühne Bastiaan Ragas sein silbernes Glitzer-Jäckchen über die Schulter zieht und sich in lasziver Pose seinen weiblichen Fans präsentiert.

„Sie sind immer noch ganz die Alten“, sagt Sandra Mausolf. Die 35-Jährige ist mit ihren beiden Freundinnen aus Porta Westfalica nach Bremen gereist. „Die knapp drei Stunden Anfahrt machen uns nichts aus. Wir wollen unseren Jugendschwarm wiedersehen“, sagt Mausolf. Als Jugendliche hatten sie ihre Kinderzimmer mit Postern der Boygroup tapeziert.

Konzerte waren für sie ein absolutes Muss. „Damals hat uns mein Papa begleitet, weil wir nicht alleine aufs Konzert durften. Der ist im Stehen eingeschlafen“, erinnert sich die 34-jährige Heike Bodenhausen. Als Caught in the Act 1998 ihre Auflösung bekannt gab, war das für die drei Frauen ein Schock. „Es war grausam. Wir mussten weinen“, erinnert sich Mausolf.

Auftritt ohne vierten Sänger

Knapp 18 Jahre später steht die Boyband wieder im Licht der Schweinwerfer, allerdings ohne ihren vierten Sänger: Benjamin Boyce verfolgt andere Pläne. Nicht schlimm, findet die Bremerin Janine. „Caught in the Act ist auch ohne Boyce super.“

Die 33-Jährige hat ein Schild zu dem Konzert mitgebracht, auf dem der Name der Band steht. „Ich habe auf dem Dachboden Kartons durchwühlt, um das Schild wiederzufinden.“ Caught in the Act ist die Band ihrer Teeniezeit.

Treue Fans: Heike Bodenhausen, Daniela Lentzel und Sandra Mausolf (v.li.). (Frank Thomas Koch)

„Damals habe ich mir Bravo-Zeitschriften gekauft, um die Poster von Caught in the Act über meinem Bett aufzuhängen. Es war eine schöne Zeit damals und die Jungs erinnern mich daran.“ Deswegen hofft sie, dass die Band vor allem Lieder aus den 1990ern spielt. „Dann kommt das Gefühl von früher auf. Das ist einfach super.“

Viele filmen die Band

Damals ist sie mit ihrer Tante zu den Konzerten gegangen, heute steht sie alleine vor der Bühne, weil ihren Freundinnen die Eintrittskarten zu teuer sind. „50 Euro für eine Karte ist wirklich viel. So tief mussten wir früher nicht ins Portemonnaie greifen. Als ich erfahren habe, dass die Band in Bremen spielt, war mir aber sofort klar, dass ich komme. Das muss ich einfach erleben, der Gruppe so nah zu sein.“

Caro Behma und Martin Scholz zeigen sich mit einem alten Poster aus ihrer Jugendzeit. (Frank Thomas Koch)

Auf der Bühne kreisen die drei Superstars ihre Hüften zu „Baby come back“ und „Back for love“. Das ein oder andere Kuscheltier fliegt auf die Bühne, und viele Frauen halten ihre Smartphones über ihre Köpfe, um die Jungs zu filmen.

Immer wieder gibt es „Eloy“-Rufe und als der Niederländer schließlich seine Arme ausbreitet, nach oben blick und dazu singt „I´ve been lonely“, beginnt das Kreischen der Frauen.

Fans freuen sich über das Comeback

„Ich fand die Jungs als Teenie sehr süß. Lee Baxter hat mir besonders gut gefallen“, erinnert sich Gesa Kossatz aus Hannover. Die 30-Jährige ist mit ihrer Freundin aus Hannover zu dem Konzert gereist. „Die Jungs sind einfach so nahbar und viel sympathischer als andere Boybands“, sagt Kossatz. Die beiden Freundinnen hatten sich über das Comeback der Gruppe sehr gefreut.

Gesa Kossatz (li.) aus Hannover war mit Freundin Inga Engling angereist. (Frank Thomas Koch)

„Wir haben Silvester davon erfahren, dass sie wieder auftreten. Das war ein unglaublich schönes Gefühl. Caught in the Act erinnert uns an unsere Jugend, als wir für die Jungs geschwärmt haben. Es ist toll, sie wieder auf der Bühne zu sehen“, sagt die 33-Jährige Inga Engling.

Die englisch-niederländische Boygroup hat ein neues Album auf den Markt gebracht, auf der zwei neue Stücke zu hören sind und Neuaufnahmen ihrer alten Songs.

Auch andere Hits auf dem Programm

Auf der Bühne im Modernes präsentieren sie auch die Lieder anderer Superstars aus den 1990er Jahren: „Quit playing games with my heart“ von den Backstreet Boys und „Spice up your life“ von den Spice Girls.

Doch als sie plötzlich mit dem Schlagerstar und Prinzen von Mallorca, Marcus Kuno, auf der Bühne stehen, dazu einen Cowboyhut, eine Krone aus Plastik und einen Mantel aus Pelz tragen, wird es ruhig unter den Fans. Die Hände ragen nicht mehr in die Höhe und mitgesungen wird auch nicht mehr.

Janine mit einem Schild, das sie auf dem Dachboden gefunden hat. (Frank Thomas Koch)

„Das war neben der Spur. Wir wollen die Lieder aus den 1990er Jahren hören“, sagt Janine, die ihr Fan-Schild mittlerweile abgestellt hat. „Das war ein bisschen sehr merchandising. Das muss nicht sein“, findet auch Heike Bodenhausen.

Grandiose Atmosphäre

Als der Prinz schließlich wieder von der Bühne ist und Bastiaan Ragas vor seinen Fans auf die Knie fällt, sind alle wieder versöhnt. Die Sänger stimmen „Love is everywhere“ an und haben spätestens jetzt die Herzen ihrer Fans wieder erobert.

„Die Atmosphäre ist grandios. Caught in the Act hat mich an die Zeiten von damals erinnert“, sagt Janine nach dem Konzert. „Die Gefühle sind richtig hochgekommen und ich freue mich schon auf die nächsten Konzerte von ihnen. Vielleicht hört man die Gruppe ja jetzt auch wieder häufiger im Radio.“ Begeistert sind auch die drei Fans aus Porta Westfalica.

Nach dem Konzert versuchen sie, in den VIP-Bereich zu gelangen, doch der Türsteher lässt die drei Frauen nicht zu ihren Idolen. Mausolf: „Wir wollen der Gruppe einfach nur sagen, dass ihr Konzert super war. Es war wie ein flashback, es hat sich wie früher angefühlt.“