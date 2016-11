In einer Regierungserklärung will Carsten Sieing am Donnerstag im Landtag die finanzpolitischen Perspektiven Bremens erörtern. (dpa)

Die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen ist ein großer Erfolg für Bremen und bietet die Chance zu einer langfristigen Sanierung des Landeshaushaltes. In dieser Einschätzung herrschte am Donnerstagvormittag in der Bürgerschaft seltene, fraktionsübergreifende Einigkeit. Differenzen bestehen allerdings in zwei Punkten: erstens bei der Geschwindigkeit der Altschuldentilgung und zweitens in der Frage, wie die finanzielle Durststrecke bis 2020 gemeistert werden soll – dem Jahr, ab dem Bremen in den gesamtstaatlichen Finanzbeziehungen deutlich besser gestellt wird.

In einer Regierungserklärung nahm Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) für den Senat in Anspruch, „die dringend benötigte Planungssicherheit für die Zukunft unter den Bedingungen der Schuldenbremse erreicht zu haben“. Hintergrund: Bund und Länder hatten sich am 14. Oktober zu einer grundlegenden Neuordnung der bundesstaatlichen Finanzarchitektur durchgerungen, und zwar vor allem zu Lasten des Bundes, der 9,5 Milliarden Euro in den Ausgleichsmechanismus zwischen Ländern einspeist. Bremen schneidet besser ab als derzeit. Ab 2020 erhält der Zwei-Städte-Staat statt jährlicher 300 Millionen Euro Konsolidierungshilfen 400 Millionen Euro als sogenannten Belastungsausgleich plus mindestens 87 Millionen Euro struktureller Mehreinnahmen aus dem Umsatzsteueraufkommen.

Das sei ein großer Fortschritt, der „unsere Selbstständigkeit sichert“, wie auch Oppositionsführer Thomas Röwekamp (CDU) einräumte. Carsten Sieling stellte heraus, dass ab 2020 pro Kopf der Bevölkerung 732 Euro mehr nach Bremen fließen (Länderdurchschnitt: 116 Euro). Sieling war auch wichtig, dass das bisherige regelmäßige Feilschen zwischen den Ländern um Finanztransfers nun der Vergangenheit angehöre. Damit werde es auch „keine Debatten mehr über eine Neuordnung der Länder, die Auflösung kleinerer Länder und andere unrealistische Phantastereien“ geben. Dem konnte und wollte die Opposition nicht widersprechen. „Freuen wir uns angemessen, aber nicht zu früh“, sagte Thomas Röwekamp und verwies damit auf den Umstand, dass die Einigung zwischen Bund und Ländern zwar verabredet, aber noch nicht in Gesetzesform gegossen wurde. Der Meinungsunterschied zu Sieling wurde in der Frage deutlich, wie rasch der Abbau der Bremer Altschulden von rund 21 Milliarden Euro vorangetrieben werden sollte. Röwekamp forderte, ab 2020 die 400 Millionen Euro Belastungsausgleich „bis auf den letzten Cent“ in die Tilgung zu stecken. Selbst dann werde es noch Jahrzehnte dauern, bis der Schuldenberg abgetragen ist.

Für die SPD vermieden sowohl Carsten Sieling als auch Haushaltspolitiker Max Liess eine solche Festlegung. Denkbar wäre aus ihrer Sicht, einen Teil in die Tilgung zu stecken und einen anderen in Investitionen zur Stärkung der bremischen Steuerkraft. Unterschiede gab es auch in der Frage, wie die Schwelle 2020 erreicht werden sollte. In der Koalition hofft man, mit dem Bund eine Verabredung darüber zu treffen, die Entlastungseffekte in irgendeiner Form zumindest teilweise auf die besonders mageren Haushaltsjahre 2018/19 vorziehen zu können, in denen die Schuldenbremse schmerzhaft anzieht. Röwekamp erteilte solchen Überlegungen eine Absage.

Für die Linken plädierte Klaus-Rainer Rupp dafür, zum Abbau des Schuldenberges auch privaten Reichtum heranzuziehen. Der sei in den vergangenen Jahren nämlich durch die Steuersenkungspolitik diverser Bundesregierungen kräftig angestiegen. Rupp zeigte sich auch skeptisch, was die Spielräume ab 2020 angeht. Diese würden, wenn es schlecht läuft, durch steigende Sozialausgaben weitgehend aufgezehrt. Lencke Steiner (FDP) gratulierte dem Bürgermeister „zu der Chance, das Kapitel der Schuldenwirtschaft abzuschließen“. Carsten Sieling werde Versuchungen widerstehen müssen, die Mehreinnahmen für andere Zwecke als die Haushaltskonsolidierung auszugeben. Für die Grünen verpackte deren Fraktionsvorsitzende Maike Schaefer die Finanzlage Bremens ab 2020 in ein Bild: „Der finanzielle Boden Bremens war dünn, er ist etwas dicker geworden, aber er ist kein Tanzboden.“