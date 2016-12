Bisher Partner ohne, jetzt mit Trauschein: Katharina Brabant und Christian Weber, hier auf der Gala der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger im Oktober 2009. (Jochen Stoss)

Aus ihrer Beziehung haben Bürgerschaftspräsident Christian Weber und Katharina Brabant nie ein Geheimnis gemacht. Schon bei der Freimarkt-Eröffnung 2008 ließen sich die beiden gemeinsam ablichten, später auch beim Ball des Sports oder beim Adventskonzert der Bremer Philharmoniker. Nun sind die beiden auch offiziell ein Paar: Wie aus gut unterrichteten Kreisen verlautet, haben Weber und Brabant am Wochenende in Bremen geheiratet. Über den Ort des Geschehens gibt es keine verlässlichen Informationen. Eingeweihte wollen wissen, das freudige Ereignis sei im „Bobby Lane“ an der Wachmannstraße gefeiert worden.

Katharina Brabant wohnt in Schwachhausen, beide Ehepartner haben Kinder aus früheren Beziehungen: Brabant ist Mutter eines noch schulpflichtigen Sohnes, Webers Sohn ist bereits erwachsen. Weber stammt aus Niederschlesien, als Student kam er in den 1970er Jahren nach Bremen. Als SPD-Politiker profilierte er sich zuerst im Beirat Hemelingen. Der Bremischen Bürgerschaft gehört Christian Weber seit 1990 an, zu ihrem Präsidenten wurde der heute 70-Jährige erstmals im Juli 1999 gewählt. Er gilt als kompromissloser Verteidiger der Rechte des Parlaments.