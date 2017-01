Den Food Court des Weserparks gibt es bereits seit zwei Jahren. Er wirbt mit internationaler Küche. (Frank Thomas Koch)

Also begebe ich mich mit einer Begleiterin in die erste Etage des Weserparks, die auch mit einem Fahrstuhl zu erreichen ist. Der Food Court steht unter dem Motto „Pott un Pann“ und wirbt mit internationaler Küche.

Er ist hell und weitläufig. Oberlichter sorgen für Tageslicht, mit hellem Holz eingefasste Beete beherbergen Gräser und Grünpflanzen. Alles macht einen freundlichen und sauberen Eindruck. Auf einfachen Stühlen oder Bänken sitzen zahlreiche Besucher. Der Food Court ist voll und kaum ein freier Platz zu finden. Gemütlich kann man das kulinarische Areal jedoch nicht nennen. Dazu ist es zu gesichtslos, außerdem haben mehrere Gäste ihre Jacken anbehalten.

Bei den vielen Angeboten von Speisen aus aller Welt haben wir die Qual der Wahl. Soll das Essen italienisch oder türkisch sein, thailändisch oder einfach Pommes mit Wurst? Am Ende entscheiden wir uns für die indische Küche und stellen uns bei Chutney in die Schlange. Schlangen gibt es im Food Court an fast jedem der rund 25 gastronomischen Betriebe. Doch sie sind kurz und werden überall schnell abgearbeitet.

Rabatt beim Sparmenü

Bei Chutney haben wir die Auswahl zwischen neun Speisen. Vegetarische Gerichte kosten 7,50 Euro, Mahlzeiten mit Hähnchenbrustfilet 7,90 Euro, und ein Rindfleischgericht kostet 8,50 Euro. Die Speisen gibt es auch als kleine Portion zum Mitnehmen, dann sind sie 2 Euro billiger. Beim Sparmenü (ein Gericht und ein Softdrink) erhält der Gast einen Rabatt von zehn Prozent auf das Gericht. Die Speisen befinden sich in der Auslage in großen Wärmebehältern. Eine freundliche Dame bedient uns ohne Hektik, was sehr angenehm ist. Ich bestelle das Beef Curry, zartes Rindfleisch mit Champignons in einer pikanten Spezial-Gewürzcurry-Mischung, für das ich zusammen mit einem Mango-Lassi 9,05 Euro bezahle. Meine Begleiterin wünscht das Palak Paneer, hausgemachter Käse in einer leicht pikanten Spinatsoße. Mit einem Lassi kostet es 8,15 Euro.

Wir erhalten die Speisen ohne Wartezeit, sie sind angenehm heiß. Die Portionen sind groß, vor allem für reichlich Reis ist gesorgt. Es ist Basmati-Reis, schön körnig, doch geschmacklich eher mittelmäßig. Mein Rindfleisch ist schön zart. In der dickflüssigen Soße befinden sich kaum Champignons, doch das Aroma ist gut und hat einen schönen, würzigen Geschmack. Auf Wunsch haben wir etwas Koriander und zerkleinerte Chili-Schoten erhalten. Doch der Sinn der Chilis erschließt sich uns nicht. Das Aroma der Speisen können sie nicht mehr bereichern, und roh genossen brennen sie einfach nur wie Feuer.

Der Käse überzeugt nicht

Während mein Essen noch in Ordnung geht, schmeckt das vegetarische Menü meiner Begleiterin überhaupt nicht. Der Spinat ist von grün-bräunlicher Farbe und extrem kleingestampft, darin befinden sich mehrere Stücke eines Weichkäses. Es dominiert ein merkwürdig scharfer Geschmack, der stark an Knoblauch erinnert. Auch der Käse überzeugt nicht, sondern bleibt farblos. Nach einigen Bissen hat meine Begleiterin genug, der Rest bleibt stehen.



Chutney im Weserpark, Hans-Bredow-Straße 19, 28307 Bremen, Telefon 69194484, barrierefrei, geöffnet montags bis sonnabends von 11 bis 21 Uhr, sonntags von 15 bis 22 Uhr; Getränkepreise: Softdrinks (0,5 l) 2,50 Euro, Lassi (0,2 l) 2,50 Euro.