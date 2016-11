Claudio Pizarro ist der 22. Prominente, dessen bronzener Handabdruck die „Mall of Fame“ der Bremer Lloyd Passage ziert. (Pascal Faltermann)

Anstrengend sei es gewesen, sagte Werder Bremens Angreifer Claudio Pizarro mit einem verschmitzten Grinsen im Gesicht. Am Montag hat die Stürmer-Legende in der „Mall of Fame“ der Bremer Lloyd Passage in der Innenstadt seinen bronzenen Handabdruck abgeliefert, der nun zwischen Roland Fashion und Karstadt zu finden ist. Von TV-Teams, Kameramännern und zahlreichen Fans verfolgt, eröffnete er damit auch den Weihnachtsmarkt in der Passage.

„Ich gehe häufig hier einkaufen", sagte Pizarro, da er in der Nähe wohne. Was er am liebsten kauft? „Würstchen", sagte der 38-Jährige und sorgte damit für lautes Lachen. Der Peruaner ist mittlerweile der 22. Prominente mit Bremen-Bezug, der seine Hände auf einer Bodenplatte verewigt. Er reiht sich ein in die Riege namhafter Fußballer wie Ailton, Diego, Max Lorenz, Uwe Seeler und Thomas Schaaf, deren Hände ebenfalls in der 250 Meter langen „Mall of Fame“ bereits verewigt wurden. Zuvor hatte Pizarro mit Mitspieler Luca Caldirola eine Autogrammstunde gegeben. Der Weihnachtsmarkt in der Passage mit 16 kleinen Schwedenhäuschen hat in der Vorweihnachtszeit bis 20.30 Uhr geöffnet.