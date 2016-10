Ausgeclownt: Ein 17-Jähriger, der eine Spielhalle in der Neustadt überfallen hatte, stellte sich der Polizei. (dpa)

Ein 17-jähriger Jugendlicher, der in der Nacht zum 13. Oktober in der Bremer Neustadt eine Spielhallen-Angestellte ausgebraubt hatte, hat am Freitag die Polizeiwache in der Vahr aufgesucht und sich gestellt. Das berichtete die Bremer Polizei am Montagvormittag.

Der 17-Jährige hatte er sich als Clown maskiert und versucht, kurz nach Ladenschluss die Kasse der Spielhalle zu erbeuten. Nachdem die 53-jährige Spielhallen-Angestellte erklärt hatte, keinen Zugang zur Kasse zu haben, hatte er ihre Geldbörse geraubt und war geflüchtet.

Der junge Räuber wurde, nachdem er sich gestellt hatte, wieder entlassen, Haftgründe lagen nicht vor. Die weiteren Ermittlungen dauern laut Polizei an. (muk)