Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Verkleidete Diebe Clowns überfallen Bremer in der Vahr

Zwei als Clowns verkleidete Diebe haben am Samstagabend versucht, einen 21 Jahre alten Bremer an einer Bushaltestelle in der Vahr Smartphone und Portmonnaie zu rauben. Doch der junge Mann wehrte sich.