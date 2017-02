In der mittlerweile vierten Bandwelle sind unter anderem Clueso, Royal Blood, Axwell Λ Ingrosso oder A Day to Remember vertreten, die Auftritte für das Festival vom 23. bis 25. Juni zugesagt haben.

Clueso, der mit seiner letzten Platte „Neuanfang“ auf Platz 1 der Charts landete, kommt zum Hurricane Festival.​ (Pascal Faltermann)

Mehr als 100 Bands und Künstler sind es jedes Jahr, die auf dem Eichenring, der Sandrennbahn zwischen Scheeßel und Westervesede, auf den vier verschiedenen Bühnen stehen werden. Nach und nach füllt sich das Programm also auch für die 21. Auflage des Open-Air-Festes in der niedersächsischen Gemeinde.

Cluesos Wurzeln liegen im Hip-Hop

Der wohl bekannteste Name in dem nun veröffentlichten Bandpaket ist Clueso. Clueso stürmte mit Popsongs die Charts, auch wenn seine Wurzeln im Hip-Hop liegen: Der 1980 geborene Musiker benannte sich nach Inspektor Clouseau aus Der rosarote Panther und tauchte ab 1995 in den Hip-Hop-Crews EFP96 und Wostok MCs auf. Bald trat er im Vorprogramm von Massive Töne und Absolute Beginner auf, 2001 erschien sein Debütalbum Text und Ton. Schon auf seinem dritten Album Weit weg war der Hip-Hop aber nur noch ein Element eines Pop-Gebräus, das auch Funk, Reggae und Akustikgitarren einsetzte; mit den Album „So sehr dabei“ und „An und für sich“ setzte er die musikalische Entwicklung fort. 2014 kam er nach einer Pause mit dem Album „Stadtrandlichter“ an die Spitze der Charts. Auch die Nachfolgeplatte „Neuanfang“ kam 2016 auf Platz 1.

Das im Jahr 2014 gegründetes schwedisches DJ-Duo Axwell Λ Ingrosso, besteht aus den früheren Swedish-House-Mafia-Mitgliedern Axwell und Sebastian Ingrosso und sollte eigentlich bereits 2016 beim Hurricane spielen. So wurden sie erneut verpflichtet. Die Metalheads unter den Festivalgängern können sich auf A Day To Remember freuen, für die Indie-Fraktion gibt es die Briten von Royal Blood.

Der deutsche Singer-Songwriter Clueso bei einem Auftritt beim Deichbrand-Festival. (Pascal Faltermann)

Doch damit nicht genug: Die 70s-Rock-Raketen Wolfmother und Pop-Überstarterin Halsey sind dabei. Mit gefühlvollem Pop geht’s weiter mit Lorde und Passenger, Future Islands geben dann nochmal eine Schippe Synthpop obendrauf. Nathaniel Rateliff kommt mit seiner Band, den Night Sweats, vorbei, wobei Of Mice & Men, You Me At Six und Baroness wiederum die Gitarrenverstärker aufdrehen. Die Irie Révoltés kommen noch einmal rum, um Lebewohl zu sagen, Kodaline und Kensington sind ebenfalls jetzt schon heiß, und mit LP hat FKP Scorpio ein echtes Pop-Urgestein am Start. Außerdem dabei: Montreal, Red Fang, Moose Blood, Ho99o9, Counterfeit und Tall Heights, sowie auf ein Modestep DJ Set , Alle Farben und RL Grime auf der White Stage.

Das gesamte Line-Up im Überblick:

Green Day, Linkin Park, Casper, Blink 182, Die Antwoord, Imagine Dragons, Axwell Λ Ingrosso, Fritz Kalkbrenner, Alt-J, Mando Diao, A Day To Remember, Royal Blood, Rancid, Clueso, Flogging Molly, Editors, SDP, Wolfmother, Halsey, Jennifer Rostock, Frank Turner & The Sleeping Souls, Jimmy Eat World, Gogol Bordello, Bilderbuch, Lorde, Milky Chance, Kontra K, Passenger, Boy, 257ers, Future Islands, Danko Jones, Maximo Park, Xavier Rudd, Die Orsons, Joris, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, Haftbefehl, Callejon, SSIO, Antilopen Gang, Archive, Of Mice & Men, You Me At Six, Gloria, Frittenbude, OK Kid, Seasick Steve, Baroness, Irie Révoltés, Heisskalt, Me First & The Gimme Gimmes, Die Kassierer, Kodaline, Kensington, LP, Neonschwarz, SXTN, Disco Ensemble, Montreal, Red Fang, The King Blues, Moose Blood, Nothing But Thieves, The Smith Street Band, Ho99o9, Skinny Lister, Highly Suspect, Counterfeit, Erik Cohen, Alex Mofa Gang, Tall Heights, K. Flay, Pictures.

White Stage: Boys Noize, Digitalism, Modestep DJ Set, Alle Farben, RL Grime, Gestört aber geil, Rampue, Drunken Masters.